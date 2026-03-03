Hafta sonu Ortadoğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri, küresel ekonominin can damarı olan petrol piyasalarında deprem etkisi yarattı. Brent petrol fiyatları 77 dolar bandını aştı. Peki, Akaryakıta zam mı geliyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, mazot, benzin fiyatları zamlanacak mı?

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş zam yapılacağı iddia edildi. Benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam beklendiği aktarıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL

Motorin: 60.39 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.49 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.28 TL

Motorin: 61.49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL