Akaryakıtta büyük indirim yolda: Gece yarısı tabelalar değişecek

Ateşkes anlaşmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında motorine 12,88 TL, benzine 1,05 TL indirim uygulanacak.

İLLERE GÖRE GÜNCEL FİYATLAR

İndirim sonrası litre fiyatları şu seviyelere gerileyecek:

İstanbul’da motorin 72,38 TL, benzin 62,19 TL seviyesine düşecek.

Ankara’da motorin 73,50 TL, benzin 63,14 TL olacak.

İzmir’de ise motorin 73,78 TL, benzin 63,43 TL seviyesine gerileyecek.

PETROL FİYATLARINDA YENİDEN YÜKSELİŞ

Ateşkese rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve İran’ın karşılık vereceğini açıklaması, petrol piyasalarında yeniden yükselişe yol açtı.

Brent petrol, dün 90 dolara kadar geriledikten sonra günü 94 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise sert yükselişle 98 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

PİYASALARDA DALGALI SEYİR

Enerji piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle fiyatlamalarda oynaklığın devam ettiği, ateşkesin kalıcılığına ilişkin belirsizliklerin piyasalar üzerinde belirleyici olduğu değerlendiriliyor.