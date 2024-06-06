Akaryakıtta tabela değişiyor... Benzin ve motorine indirim yolda: 6 Haziran 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorine indirim bekleniyor. Peki 6 Haziran 2024 benzin motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,74 dolar civarına kadar düştü.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin gurunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 42,36 TL
Motorin: 41.37 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41,41 TL
Motorin fiyatı: 40,39 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 42,62 TL
Motorin fiyatı: 41,68 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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