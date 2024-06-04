Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2024 Salı, 10:11
Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77 dolar civarına kadar düştü.

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine 12 kuruş zam gelirken fiyat değişikliği bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

LPG'ye (Otogaz) ise 5 Haziran Çarşamba (yarın) gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 41,41 TL

Motorin: 40.39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,36 TL

Motorin fiyatı: 41,37 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 42,62 TL

Motorin fiyatı: 41,68 TL

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

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