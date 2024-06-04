Motorine zam geldi: LPG'ye indirim bekleniyor! İşte 4 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77 dolar civarına kadar düştü.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorine 12 kuruş zam gelirken fiyat değişikliği bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
LPG'ye (Otogaz) ise 5 Haziran Çarşamba (yarın) gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 41,41 TL
Motorin: 40.39 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,36 TL
Motorin fiyatı: 41,37 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 42,62 TL
Motorin fiyatı: 41,68 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
İlgili Haberler
- Akaryakıtta tabela değişti... Benzine indirim pompaya yansıdı! 25 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
- Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi başladı! 15 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
- Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- 'O günden bugüne ne değişti?'
- 'Villaları gasp eden kim?'
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Reddediyoruz, geri çekin!'
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor