Akaryakıtta tabela değişiyor... LPG'den sonra motorine de zam yolda! 19 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:22

Güncelleme: 19.01.2024 - 09:25

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Dün LPG'ye ortalama 40 kuruş zam geldi.

Yeni zamlarla LPG'nin litresi İstanbul Avrupa yakasında 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira oldu.

MOTORİNE ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin fiyatlarında 20 Ocak cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 36,91 TL

Motorin: 39.1 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 39,79 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37.77 TL

Motorin fiyatı: 40 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.