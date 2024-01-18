Akaryakıtta tabela değişti... LPG'ye zam geldi... 18 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kurundaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. 18 Ocak 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam geldi.
LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacak zamla birlikte otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.
Yeni zamlarla LPG'nin litresi İstanbul Avrupa yakasında 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira oldu.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 36,91 TL
Motorin: 39.10 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,54 TL
Motorin fiyatı: 39,79 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37.77 TL
Motorin fiyatı: 40 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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