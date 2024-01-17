LPG fiyatlarına zam bekleniyor! 17 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kurundaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 17 Ocak 2024 benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam gündemde.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere 37 kuruş zam yapılması bekleniyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da yapılacak zamla birlikte otogaz litre fiyatı 20 lirayı aşacak.
Yeni zamlarla LPG'nin litresi İstanbul'da 20 lira 20 kuruştan, Ankara'da 20 lira 7 kuruştan ve İzmir'de 20 lira 29 kuruştan satılacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 36,87 TL
Motorin: 39.10 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,50 TL
Motorin fiyatı: 39,79 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,69 TL
Motorin fiyatı: 40 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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