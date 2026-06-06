Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti: Benzine indirim geldi! 6 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt ürünlerinden benzine, petroldeki düşüşe paralel olarak indirim yapıldı.
ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde ateşkesin sağlanabileceği ihtimaliyle Brent petrol 93 dolara kadar geriledi.
"EŞEL MOBİL SİSTEMİ" ETKİLİ OLDU
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.
Eşel mobil sistemi nedeniyle benzine 53 kuruşluk indirim gerçekleşti ve bugünden (6 Haziran) itibaren tabelaya yansıdı.
6 Haziran güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle...
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 62.97 TL/LT
- Motorin: 66.33 TL/LT
- LPG: 31.99 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 62.82 TL/LT
- Motorin: 66.20 TL/LT
- LPG: 31.39 TL/LT
Ankara:
- Benzin: 63.92 TL/LT
- Motorin: 67.45 TL/LT
- LPG: 31.97 TL/LT
İzmir:
- Benzin: 64.20 TL
- Motorin: 67.72 TL
- LPG: 31.79 TL