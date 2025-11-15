Akaryakıtta tabela yine değişti: Benzine zam! 15 Kasım 2025 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
NTV'nin haberine göre; brent petrolün artmasıyla akaryakıtta tabela değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi.
Brent petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşın küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti.
BENZİNE ZAM GELDİ
Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş zam geldi.
15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.89 TL
- Motorin: 57.63 TL
- LPG: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 54.73 TL
- Motorin: 57.49 TL
- LPG: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 55.76 TL
- Motorin: 58.65 TL
- LPG: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin: 56.09 TL
- Motorin: 58.99 TL
- LPG: 27.53 TL