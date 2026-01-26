Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Benzin fiyatlarında dev artış yolda!

Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Bu gece yarısından itibaren benzine yeni bir zam uygulanacak.

BENZİNE GECE YARISI ZAM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapılacak. Motorinin litre fiyatına ise 23 Ocak Cuma günü 1 lira 40 kuruş zam gelmişti.

Yapılacak artışla birlikte benzinin litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul’da 55,15 TL’ye, Ankara’da 56,06 TL’ye, İzmir’de ise 56,35 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık 57,28 TL, Ankara’da 58,40 TL, İzmir’de 58,68 TL seviyelerinde bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarının; il, ilçe ve dağıtım firmalarına göre farklılık gösterebildiği belirtiliyor.

PETROL FİYATLARINDA İRAN KAYNAKLI ENDİŞE

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 65,49 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü 65,47 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 65,40 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.55 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,13 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,40 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı yükselişte, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri adım atabileceğine dair beklentilerin etkili olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper’ın, ABD’nin İran’a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken "iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiyi" ele aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo da, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık halinde olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin jeopolitik risk algısını artırarak petrol fiyatlarını desteklediği belirtiliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki tutumu da piyasalarda yakından izleniyor. Trump, tarife kararından geri adım atsa da bölgeye ilişkin olası müzakerelere dair belirsizliklerin devam ettiği ifade ediliyor.

ARZ FAZLASI KAYGISI GÜNDEMDE

Jeopolitik risklere rağmen yatırımcıların uzun vadeli görünüm konusunda temkinli olduğu belirtiliyor. Özellikle OPEC dışı ülkelerden gelen arzın güçlü seyretmesi, üretimin talebi aşması halinde küresel petrol piyasasında ilerleyen dönemde arz fazlası oluşabileceği endişelerini canlı tutuyor.

Piyasaların odağında ayrıca ABD Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı bulunuyor. Para piyasalarındaki beklentiler, Fed’in politika faizini sabit bırakacağı yönünde şekillenirken, yılın ilk faiz indiriminin haziran ayında yapılabileceği öngörülüyor.

Teknik açıdan Brent petrolde 66 dolar direnç, 58,60 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.