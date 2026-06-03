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Akbank 500 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü taleple tamamladı

Akbank 500 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü taleple tamamladı

3.06.2026 15:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Akbank 500 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü taleple tamamladı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını 1,2 milyar doları aşan güçlü bir küresel taleple başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Gür, yatırımcıların gösterdiği bu yoğun ilginin hem Akbank'a hem de Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.
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Akbank, 500 milyon ABD Doları tutarında yüzde 8,25 faiz oranıyla sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihracın coğrafi dağılımı yüzde 73 Birleşik Krallık, yüzde 18 Avrupa, yüzde 4 Amerika, yüzde 4 Orta Doğu ve yüzde 1 Asya şeklinde gerçekleşti. Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri, 1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, güçlü talep sayesinde fiyatlama başlangıç seviyesinde kıyasla 25 baz puan daralarak yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleşti.

'TAHVİL İHRACIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK'

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür:

Akbank olarak 500 milyon ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek (15 Mayıs’ta geri çağrılan) diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz

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