Akbank 500 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını güçlü taleple tamamladı

Akbank, 500 milyon ABD Doları tutarında yüzde 8,25 faiz oranıyla sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihracın coğrafi dağılımı yüzde 73 Birleşik Krallık, yüzde 18 Avrupa, yüzde 4 Amerika, yüzde 4 Orta Doğu ve yüzde 1 Asya şeklinde gerçekleşti. Geniş tabanlı yatırımcı talebiyle emir defteri, 1,2 milyar doların üzerine ulaşırken, güçlü talep sayesinde fiyatlama başlangıç seviyesinde kıyasla 25 baz puan daralarak yüzde 8,25 seviyesinde gerçekleşti.

'TAHVİL İHRACIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK'

Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: