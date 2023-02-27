Akbank hisse başı net 1.56 lira temettü dağıtma kararı aldı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:02

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:02

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sektöre yönelik temettü onayının ardından bankaların temettü teklifleri belli olmaya başladı.

İLK AÇIKLAMA AKBANK TARAFINDAN GELDI.

Banka Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada hisse başına 1,73 TL'lik brüt temettü teklifinin Genel Kurul'a sunulacağını açıkladı. Teklif nette hisse başına 1,56 TL'ye karşılık geliyor.

Cuma günkü 15,96 TL'lik kapanış fiyatı dikkate alındığında temettü verimi yaklaşık yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Akbank KAP'a temettü dağıtacağı açıklamasında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada 2022 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60,02 milyar liralık net kârdan; ortaklara 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle bankanın ödenmiş sermayesi olan 5,2 milyar liranın yüzde 5'ine tekabül eden 260 milyon liralık birinci nakit brüt kâr payı ve 8,74 milyar lira ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8,99 milyar lira nakit brüt kâr payı dağıtılmasına karar verildiği belirtildi.

BDDK TEMETTÜLERE LİMİTLİ ONAY VERMİŞTİ

Şubat ayının başında BDDK, bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine göre yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin vereceğini belirtmişti.



