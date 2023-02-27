Deprem gönüllüsü TİP üyeleri, 'Kızılay' protestosunda darbedilerek gözaltına alındı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:56

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 14:40

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 22. günü geri kalırken, bölgedeki çadır sorunu hâlâ çözülemedi.

Deprem bölgesindeki birçok yurttaş çadır beklerken, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır satışı yaptığını ortaya çıkardı.

Bu skandal gelişmenin ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, Kızılay'ı protesto etmek için dün Kadıköy'de bir eylem düzenledi.

Eylemde çok sayıda kişi, polis tarafından darbedilerek gözaltına alındı.

İLK GÜN BÖLGEYE GİTTİLER

Darbedilenler arasında, ağır yıkımın yaşandığı 11 ilden biri olan Hatay'a gönüllü olarak giden TİP üyeleri Koral ve Furhan da bulunuyordu.

Depremin ilk günü bölgeye giden ve arama kurtarma çalışmalarında bulunan TİP üyesi gönüllülerin darbedildiklerine ilişkin fotoğrafları paylaşan gazeteci İzel Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem haberini alır almaz aynı gün Hatay’a giden, günlerce enkaza girip yıkılan binaların altından insanları çıkaran Koral ve Furkan, Kızılay’ın çadırlarını satmasına tepki gösterdiği için bugün İstanbul’da polis tarafından böyle darp edildi, gözaltına alındı! #İstifaEt"