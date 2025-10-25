Akdeniz'de en fazla tekstil ihracatı yapan firmalar ödül aldı

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) tören düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, üretimi, istihdamı, inovasyonu ve ihracatı, Türkiye Yüzyılının temel sütunları olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye olarak tekstil endüstrisinde dünyanın önde gelen üretici ülkeleri arasında yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Toros, tekstil sektörünün ürün kalitesi, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve özgün tasarımıyla dünya pazarlarında saygın yer edindiğini söyledi.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan da birlik bünyesindeki firmaların ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Sektörün rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara açılımı desteklemek ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 2024'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.

Tören, ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.