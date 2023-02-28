Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:58

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 09:58

Akıllı telefonlar ithalatında uygulanan gözetim miktarı artırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce "Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak 200 ABD doları/adet olarak uygulanan birim gümrük kıymeti, "Akıllı Telefonlar" için 350 ABD doları/adet olacak şekilde değiştirildi.