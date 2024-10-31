Akkuyu’da gelecek yıl deneme üretimine başlanacak, yeni bir NGS daha yapılacak

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:38

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, nükleer enerjinin, elektrik üretim portföyüne dâhil edileceği, nükleer teknolojilerin kurulumu ve yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi. Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın (NGS) bütün üniteleri ile elektrik üretimine başlayacağı hedefine yer verildi. Bu kapsamda Akkuyu NGS’de inşaat çalışmalarının sürdürüleceği ve birinci ünitede ilgili testleri de içeren deneme üretimlerine başlanacağı kaydedildi. Nükleer santral kurulu gücünün artırılmasına yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi. Bunun için yeni bir NGS’nin daha hayata geçirilmesine yönelik milletlerarası anlaşma müzakerelerinin tamamlanacağı dile getirildi.

Yeni nesil nükleer reaktör, küçük modüler reaktör, mikro reaktör ve araştırma reaktörü tasarım teknolojilerine yönelik yürütülen üç projenin yüzde 30 oranında tamamlanmasının sağlanacağı kaydedildi. Nükleer füzyon teknolojilerine yönelik çağrı başvurusu yapılan iki Ar-Ge projesinin yüzde 50 oranında tamamlanmasının sağlanacağı, küçük modüler reaktör teknolojilerinin Türkiye’de yerli olanaklarla kurulumuna yönelik iş planı ve yol haritası hazırlanacağı bildirildi. Nükleer atıkların güvenli bir şekilde bertarafı için atık tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği dile getirildi.