CHP’den Akkuyu santralı’na tepki

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:58

Akkuyu Nükleer Güç Santralı, iktidarın yanlış politikalarıyla ve çevreye verdiği zararlarla gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde santralı gezerek bilgi edinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada ilk reaktörün 2025’te devreye gireceğini söyledi. 2028 yılında tüm reaktörlerin çalışır hale geleceğini ileri süren Bayraktar, “Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmeyi” hedeflediklerini söyledi. Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma sonucunda santralın yapımı Rusya’nın devlet enerji kurumu Rosatom’a verilmişti. Çevresel boyutuyla doğaya zarar verme riskleri barındıran santral, kamu zararı bakımından da gündeme geliyor. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yüzde 10’luk enerji hedefi için doğaya ve kamuya verilebilecek zararlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

‘ÜLKE MENFAATLERİ DELİK DEŞİK EDİLİYOR’

Yavuzyılmaz, Akkuyu bölgesindeki “11,12 kilometrekarelik (bin 557 futbol sahası) bir alanın Rusya’ya 100 yıllığına tahsis edildiğine” dikkat çekerek “AKP, yerli, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji politikası yerine Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kapitülasyon niteliğinde anlaşmalar yapmayı tercih ediyor” dedi. AKP iktidarının “Ülke menfaatlerini, kamu yararının gözetilmesi gereken enerji politikalarını santral ile delik deşik ettiğini” söyleyen Yavuzyılmaz, “AKP tarafından Akdeniz’de bulunan 11 kilometrekarelik vatan toprağı 100 yıl boyunca, göz göre göre yabancı bir ülkeye tahsis ediliyor” diye konuştu.

‘RUSYA BİR KOYUP 13 KAZANACAK’

Yavuzyılmaz, Akkuyu’da toplam 4 bin 800 megawatt’lık toplam 4 reaktör olduğuna işaret etti. Yavuzyılmaz, AKP iktidarının 1’inci ve 2’nci reaktörlerin yüzde 70’ine, 3’üncü ve 4’üncü reaktörlerin yüzde 30’una 15 yıl boyunca dolar üzerinden alım garantisi verdiğine de dikkat çekti. Santralin sahipliğinin tamamının Rusya’ya ait olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, “Kilovatsaat başına 12,35 Cent üzerinden garanti verildi. Yapım maliyeti 22 milyar dolar. 15 yılda Rusya'ya ödenecek toplam alım garantisi tutarı 38 milyar dolar. 60 yılda Rusya’ya ödenecek olan toplam tutar en az 284 milyar dolar. Yani güncel kurla 9 trilyon 675 milyar 880 milyon Türk Lirası. Rusya 1 koyup 13 kazanacak, Türkiye kendi sınırları içinde yabancı bir santralden yıllarca ithalat yapmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı. Santralın ömrünün uzatma imkanlarıyla birlikte 80 yıl, sökümünün de 20 yıl olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, “Türkiye’yi 100 yıl boyunca Rusya’ya göbeğinden bağımlı hale getiren berbat bir sözleşme yapılmış durumda” dedi.

‘ROSATOM HUKUKİ SORUMLULUKTAN SIYRILACAK’

Akkuyu’daki çevresel sorunun öneminin de altını çizen Yavuzyılmaz, “AKP 2024 yılında meclisteki çoğunluğuyla birlikte çıkardığı kanunla nükleer maddelerin taşınması işine dair sigortalama ve teminat yükümlülüğünün taşımayı yapacak üçüncü tarafa yükletilmesinin önü açtı. Nükleer madde taşıma işi nükleer atıkların taşınmasını da kapsar. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin atıklarının yönetimi konusu ise halen tam anlamıyla belirlenemedi. Rusya’nın devlet şirketi olan Rosatom, bu madde ile birlikte nükleer maddenin taşınması işleminden doğacak hukuki sorumlulukları, taşıma işini yaptıracağı üçüncü kişiye yükleyecek, bir nevi bu sürece dair hukuki sorumluluktan sıyrılacaktır” diye konuştu. Nükleer maddelerin taşıma sürecinin ciddi tehlikeler barındırdığını da belirten Yavuzyılmaz, “Türkiye’nin yetkisinin olup olmayacağı belirsizdir. Böylelikle Akkuyu NGS’deki nükleer atıkların taşınması sırasında meydana gelebilecek bir çevre felaketinde Rosatom’un sorumlu tutulamayacak duruma getirilmesi bizzat AKP tarafından sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.