AKP, 2022 bütçesini TBMM’ye sundu, alkolden beklenen ÖTV geliri yüzde 26 arttı

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

TBMM’ye sunulan 2022 bütçesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 2024’te 5 milyar TL’ye dayanacak. Diyanet’in bütçesi ise 2024’te 20 milyar TL’yi aşacak. Gelecek yıl din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 13.8 milyar TL bütçe ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 25 otomobil daha alınacak. Trafik para cezalarından 11 milyar TL’ye yakın gelir bekleniyor. Alkollü içkilerden 26.2 milyar TL, tütünden 70.6 milyar TL ÖTV geliri hedefleniyor. Alkollü içkilerde bu yıla göre artış oranı yüzde 26’ya ulaşıyor.

İktidar, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bu yaz Akdeniz ve Ege’de binlerce hektarlık orman küle döndükten sonra iktidar, bütçeye yangınlarla mücadele için “uçak” alımını da koydu. Önceki yıllarda sadece helikopter alımı öngörülüyor, uçaklar “kiralanıyordu.”

Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yıl 3.8 milyar TL ödeneği 2023’te 4.6 milyar TL’ye, 2024’te 4.9 milyar TL’ye yükselecek. Diyanet’in gelecek yıl 16.1 milyar TL olan ödeneği 2023’te 18.6 milyar TL’ye, 2024’te 20.7 milyar TL’ye ulaşacak. Bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için gelecek yıl 13.8 milyar TL, 2023’te 16.1 milyar TL ve 2024’te de 17.8 milyar TL ödenek ayrıldı. Gelecek yıl 3.8 milyar TL’lik ödeneğin 436.9 milyon TL’si personel giderleri, 2.2 milyarı mal ve hizmet alım giderleri, 584.1 milyon TL’si cari transferler, 562.7 milyon TL’si sermaye giderleri için kullanılacak.

FİLOYA 25 OTOMOBİL DAHA

Gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı’na 25 binek otomobil, iki minübüs ile iki panel daha alınacak. Taşıtların fiyatı bu kurumun üst yöneticileri tarafından belirlenecek.

‘TİRYAKİ’ SIRTLAYACAK

Gelecek yıl beklenen ÖTV geliri ise 220.7 milyar TL. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 32.1 milyar TL, motorlu taşıt araçlarından 72.4 milyar TL, alkollü içkilerden 26.2 milyar TL, tütün mamullerinden 70.6 milyar TL, dayanaklı tüketim ve diğer mallardan da 17 milyar TL ÖTV geliri bekleniyor. Gelecek yıl alkollü içkilerden beklenen gelirde yüzde 26 artış olacak. Tütünde ise artış beklentisi yüzde 9.7. Şans oyunlarından 6.9 milyar TL, özel iletişimden 6.8 milyar TL, dijital hizmetten 2.7 milyar TL, konaklama vergisinden 1 milyar TL gelir vergisi öngörülüyor.

VERGİDEN 1.4 TRİLYON TL

Gelecek yıl vergilerden 1.4 trilyon TL gelir bekleniyor. Gelir vergisinden 262.6 milyar TL, kurumlar vergisinden 183.1 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisinden 24.6 milyar TL gelir hedefleniyor.

TRAFİK CEZA KESECEK

Para cezalarından beklenen gelir 27.1 milyar TL. Gelecek yıl trafik para cezalarından 10.5 milyar TL gelir sağlanacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın bütçeyi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunacak. Bir sonraki hafta görüşmelere başlanacak. 26 Ekim’de önce bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak. 27 Ekim’de TBMM bütçesinin görüşülmesi ile de maraton başlayacak. Komisyondaki görüşmeler 26 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesi ile sona erecek. Ardından da bütçe, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Aralık sonunda süreç tamamlanacak.