AKP dışa bağımlı hale getirdiği tarımda üretimi yeniden artırma derdinde

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Tarımı 20 yılda dışa bağımlı hale getiren AKP iktidarı, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan tedarik sorunlarıyla gıdada fahiş fiyat artışı olunca harekete geçti. Ekilmeyen, nadasa bırakılan tarım alanlarına hibe desteği verilmesinin ardından ayçiçeği üretiminde de dört ilde yedi havzaya daha destek kararı alındı.

Ayçiçeğinde Rusya-Ukrayna’ya bağımlı olan Türkiye’de geçen hafta yağ tedariğinde sorun yaşanmış, yurttaş marketlerden yağ alabilmek için birbiriyle yarışmıştı. Ayçiçeği yağında stok sorunu olmadığını iddia eden hükümet ise Karadeniz’de gemilerin beklediğini açıklamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’sinin kalkış yaptığını açıkladı.

Ancak gemiler gelse de arz sıkıntısının yeniden yaşanacağını gören iktidar, şimdi peş peşe tarım destekleri açıklıyor. Nadasa bırakılan ve ekilmeyen alanların ekilmesi halinde hibe desteği verme kararı alan iktidar dün de yeni destekler açıkladı.

YEDİ HAVZA BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği açıklanan bu bölgelerde, yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, destekleri “geç alınmış kararlar” olarak yorumlarken bu yılın tarımsal desteklemelerinin gelecek yıl ödeneceğine işaret etti. Demirtaş, desteğin yetersiz kaldığını belirterek, “Daha önce ‘Mazotun yarısı bizden yarısı sizden’ de demişlerdi. Sözlerinde durmadılar. Bu mazot fiyatıyla üretim artmaz” dedi.