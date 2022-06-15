AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya, "Temmuz ayında emekli ve memurlarının gelirinin artırılması için çalışmalar var" dedi.
TGRT Haber'de gündemi değerlendiren AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Temmuz ayında emekli ve memurlarının gelirinin artırılması için çalışmalar var. Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak" diye konuştu.
Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Öncelikli 2 meseleden biri dövizdeki oynaklığın giderilmesi. Bunun için eldeki tüm imkanlarla istikrara kavuşturulması birinci önceliğimiz. İkincisi ise fiyat istikrarsızlığı. Bunlara tedbir almak için her gün görüşmeler yapıyoruz. Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi.
Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var. Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak."
ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada, asgari ücret için zam sinyali vermişti. Erdoğan, "Dar gelirlilerin ve ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle ortaya çıkan refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alıyoruz.Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuz ayında enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. Önümüzdeki şubat-mart ile birlikte enflasyon önemli ölçüde gerileceği için attığımız adımların insanlarımızın hayatlarındaki etkilerini daha iyi görecebileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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