AKP Grup Başkanı Güler'den 'En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkardık' açıklaması

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, içerisinde en düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükseltecek maddenin de yer aldığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Güler, "Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan, dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir; elbette değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları burada sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Tapu kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükminde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükminde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Tekliflerin içeriğine ilişkin bilgi veren Güler, şunları söyledi:

"Bu teklifimizde Anayasa Mahkemesi'nin son dönemlerde vermiş olduğu bazı iptal kanalları vardı. Bu teklifimizde en önemli maddelerimizden biri SSK ve Bağ- Kur emeklileri aylıkları ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak memur ve emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak arttırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibarıyla SSK ve Bağ- Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihine itibaren yüzde 12.19 oranında; memur emekli aylıkları ise yüzde 6.85 orandaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18.60 oranında arttırılmaktadır. Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12.19'un üzerinden yaklaşık bu oran Emekli Sandığı'dan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

4 MİLYON 917 BİN KİŞİYE 20 BİN TL

Toplamda 16 bin 881 TL olarak uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının karşılığı 4 milyon 11 bin 700 küsur kişiydi. Şimdi 20 bin TL'ye bu oran artırılmak suretiyle bu orandan yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır. Toplamda mevcut bütçe kapsamı içerisinde bütçe disiplinini bozmadan herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından da bazı kalemlerde de uygulamalar yapılmak suretiyle bu aradaki SGK'nın ihtiyacı olan fark Hazine'den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69,5 milyar TL'dir. Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan, dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir; elbette değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları burada sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir.

Bu teklifimizde ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında aday memurların adaylık sürecindeki ilişik kesme nedenlerinin yine Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda açık ve nesnel kriterlere göre yeniden düzenliyoruz. Disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda idarenin yeniden ceza tesisi yapabilmesi için gereken süreci Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda netleştiriyoruz. Yine kanun teklifimizde Varlık Fonu ve bağlı şirketlerin denetim usüllerinin de Anayasa Mahkemesi'nin iptal edilmesi nedeniyle yine bu denetim usullerini Anayasa Mahkememizin aramış olduğu şartlar dahilinde belirledik.

YÜKSEK AİDAT KAYNAKLI ŞİKÂYETLER

Diğer kanun teklifimiz ise toplam yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 31 maddeden oluşuyor. Özellikle 6 Şubat depremleri de 11 ilimizi ilgilendiren birçok kanun teklifinin de değiştirilmesi özellikle yapı güvenliğinin artması ve buna bağlı olarak gerek zemin iyileştirmesi gerekse buna yönelik bu inşa süreçlerindeki pek çok husus da yine bu kanun teklifimizde düzenleniyor. Yapı güvenliğinin arttırılmasını denetimsiz ve plansız yapılaşmanın önlenmesini, yangın güvenliği başta olmak üzere yapıların tüm yaşam döngüsü boyunca etkin şekilde izlenmesini, bu çerçevede de ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelere olabildiğince yer vermeye çalıştık. Yine Tapu Kanunumuzda yapılan düzenleme ile yetkili kuruluşların hazırlamış olduğu değerleme raporlarının da taşınmaza ilişkin bu verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getiriliyor. Özellikle son dönemlerde site yönetimlerinden yüksek aidat kaynaklı şikayetlere yönelik de bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle site ve apartman yönetimlerinde yaşanan keyfiliğe veya haksız taleplere son vermeyi amaçlıyoruz.

Kooperatifler Kanunu'nda yapılan düzenleme ile de yapı kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ve kesin maliyet hesabı ortaya çıkartılmadan ortaklara bireysel tapu devri hususunda da bir önlem geliştiriyoruz. Dolayısıyla ileride meydana gelecek mülkiyet sorunları ve kooperatiften kaynaklı hukuki sorunları da bu surette engellemiş olacağız. Toplu Konut Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle TOKİ sözleşmelerinde elektronik ortamda da kimlik doğrulama yapılabilmesi yapılmasını arzu ediyoruz. TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesine imkan sağlıyoruz. Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle de Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrasında ortaya çıkan bazı hukuki belirsizlik ve boşluklar giderilmekte, bu kanunda çevre danışmanlık firması ve yetkilendirilmiş kişi tanımları kanun düzeyine taşınarak uygulanacak yaptırımlar ve sorumluluk alanlarını da yeniden belirliyoruz."

İŞVEREN DESTEĞİ

Kanun tekliflerine ilişkin bilgilendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, en düşük emekli aylığının görüşme takvimine ilişkin, "Önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'muza gelecektir. Ondan sonra da Genel Kurul gündemini belirlemeye çalışacağız. Bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Kanun yürürlülük maddesi 1 Ocak 2026 olacağı için kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren arada farklar yine emeklilerimizin hesabına yatırılacaktır" dedi.

İşveren desteğinin de 1000 liradan 1270 liraya çıkartıldığını belirten Güler, "Burada da mevcut istihdamın korunması ve işverenimize de asgari ücret noktasındaki desteğimizi de vermeye devam edeceğiz" dedi. Asgari ücrete de benzer şekilde yüzde 27 zam yapılması kararı alınmıştı.

HAZİNE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Halihazırda 20 bin lira maaş alan emeklilerin kademeli bir şekilde maaşının yükseltilip yükseltilmeyeceğine ilişkin soruya ise Güler, "Bizim hazırladığımız kanun teklifi geçmiş yıllarda da uygulanan durum ve kural şudur; biz emekli maaşlarımızla ilgili herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. 5510 sayılı Kanunumuz bir emeklinin aldığı emekli aylığını oluşturan üç husustan behsediyor. Bunu oluşturan emeklimizin prim miktarı, ödediği süre ve emeklimizin yaşıdır. Bu üç husus mevcut emekli maaşını ortaya koyan kurallardır. Biz burada bu kurallara dair düzenleme yapmıyoruz. Bizim yaptığımız insanların geçimini bir nebze rahatlatma adına Hazine'den yapmış olduğumuz bir desteklemedir" dedi.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?

Emeklilik sistemine ilişkin köklü bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Güler, şu şekilde yanıt verdi:

"Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine baktığımızda emeklilik yaşının 65 yaşın altında olmadığını görüyorsunuz. Bizim esas sistemimiz ödemiş olduğumuz prim miktarı ve ödemiş olduğunuz süresi ve yaşınız emeklilikte alacağınız ücreti de belirliyor. Bizim geçmiş yıllardan bugüne çok düşük yaşlarda emeklilerimiz sisteme dahil oldular. Aslında çok daha ileri yaşa kadar prim ödemesi ve emeklilik sistemine dahil olması beklenirken bu husus maalesef bazı özel durumlardan dolayı geçmişten bugüne geldi. Bu sistemi sizin taşımanız lazım. Bizim emeklilik sistemimizde 17 milyon 720 bin emeklimiz var. Bunların sağlık hizmetlerini sürdürmeniz lazım. Avrupa'da pekçok ülkede emeklinin sağlık hizmetinden ücret ödemeden yararlanması diye bir husus yok. Emeklilik sistemi sadece ücret olarak belirlenmez. Bu hizmetler ve ücretlerin bütçesi Sosyal Güvenlik Başkanlığımızdan karşılanıyor. İnsanlar daha yüksek emekli maaşı almak için hem yüksek prim ödüyorlar hem de uzun süre ödüyorlar. Dolayısıyla o kişiler daha yüksek emekli maaşı alıyor bu evrensel bir şey."