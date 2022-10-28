'AKP hükümeti faize 565 milyar lira çiftçiye 54 milyar lira ayırdı'

28 Ekim 2022 Cuma, 11:53

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilere verilen desteğin yetersiz olduğunu belirterek iktidarı üretici yerine 'faize' kaynak ayırmakla eleştirdi. Konuşmasında, Meclis’te görüşülmekte olan 2023 yılı bütçesini eleştiren Gürer, “Bu bütçe işçi, işsiz, çiftçi, esnaf, emekli, engelli, atanamayan, genç, kadın, sorunlu kesimleri mutlu edecek bir bütçe değil; bütçe faiz bütçesi” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ DEVLETTEN 565 MİLYAR LİRA ALACAKLI

Tarım Kanunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer: "Kanun çıktığında 'gayrisafi millî hasılanın yüzde 1'i çiftçiye verilecek' ifadesi yer alıyordu. 2006 yılından beri neden çiftçimize bu destek verilmiyor? Bu sorunun muhatabı kim? Faize 565 milyar lira ayrılan bütçede, çiftçiye Tarımsal Destek Programı'nızda 54 milyar ayırmışsınız. Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, çiftçi kanun çıktığından beri 200 milyarın üzerinde alacaklı duruma geldi. Neden kanunu uygulamıyorsunuz?” diye sordu.

250 KURUM VE KURULUŞ SATILDI

AKP döneminde 250'nin üzerinde kurum ve kuruluşun satıldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “O varlıklardan elde edilen paraların nereye gittiği de açıkça yer almıyor. Şeker fabrikaları özelleştirildi. Şeker fabrikaları özelleştirildiğinden, şeker fiyatına müdahale edilemeyeceğini Bakan Bey yazılı yanıtında bildiriyor. Böyle saçmalık olur mu? Ülkede her yer yangın yeri” ifadelerini kullandı.