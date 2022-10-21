Son Dakika.... Tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı

21 Ekim 2022 Cuma, 10:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin açıkladı. 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 86,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,25, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,81 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 90,40, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 142,28 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÜBREDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 36,20 ile veteriner harcamaları ve yüzde 62,97 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 184,77 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,00 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 1,59 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,62 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 6,47 ile malzemeler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,01 ile enerji ve yağlar oldu.