2021 ve 2022 yıllarında 'asgari ücret' ile alım gücü karşılaştırması

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Üst üste gelen zamlar özellikle emekçileri ezerken piyasayı da kasıp kavuruyor. İktidar asgari ücreti artırarak yurttaşı enflasyona karşı koruduğunu iddia etse de alım gücünün düşüşünü görmezden geliyor.

CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun Ocak 2021 ile Ağustos 2022 arası dönemin asgari ücreti ile mal fiyatlarını karşılaştırdığı çalışma bunu ortaya koydu.

Asgari ücret: Ocak 2021’de 2 bin 825 lira, bugün 5 bin 500 lira. Dolar bazında rakam 384 dolardan 302 dolara düştü.

Ekmek: Ocak 2021’de kilosu 7.5 lira olan ekmekten asgari ücretle 376 kilo alınabiliyordu. Bugün kilosu 18.75 TL’ye çıkarken alınabilecek miktar ise 294 kiloya indi.

Mutfak tüpü: Asgari ücretle 12 litrelik mutfak tüpünden 23 adet alınabiliyordu. Bugün fiyatı 318 TL, alınabilen tüp sayısı 17.

Doğalgaz: Doğalgazın metreküpü o zaman 2.03 TL’ydi. Asgari ücret ile 1391 metreküp alınabiliyordu. Bugün metreküpü 5.70 TL. Alınabilecek miktar ise 965 metreküp.

Akaryakıt: Mazot 6.75 TL’ydi. Asgari ücretle 418 litre alınabiliyordu. Bugün 27.08 TL. Alınabilecek miktar 203 litre. Benzin 7.33 TL’den 20.30 TL’ye çıktı. Asgariyle alınabilecek miktar 385’ten 270 litreye indi.

İçme suyu: O zaman metreküpü 6.24 TL’ydi. Bugün 16.78 TL. Alınabilecek miktar 452 metreküpten 327 metreküpe indi. Damacana su ise 12 TL’den 30 TL’ye çıktı. Alınabilecek miktar 235’ten 183’e düştü.

Temizlik ürünü: 27 adet gıda ve temizlik maddesinden oluşan sepetin Ocak 2021’deki maliyeti 550.3 TL’ydi. O günkü asgari ücretle bu sepetten beş adet aldığında cebinde 75 TL kalıyordu. Bugün ise bu sepetin maliyeti 1363 TL. Alınabilen sepet sayısı dörde düştü.

Açlık sınırı: Ocak 2021’de açlık sınırı 2 bin 652 TL’ydi. Ağustos 2022’de 6 bin 890 TL.