Alım gücü her geçen gün zayıflayan halk, krediyle ayakta kalıyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Ekonomik kriz yurttaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Halk, giderek derinleşen yoksulluk nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekiyor. İhtiyaçlarını kredi çekerek gidermeye çalışan yurttaşlar, “kredi borçlarımızı ödemekte zorlanıyoruz” diyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayımladığı veriye göre, yurttaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu temmuz ayının son haftasında 14.1 milyar lira arttı. BDDK’ye göre yurttaşların bankalara toplam borcu 1.2 trilyon lira. Cumhuriyet, yurttaşlara bu süreçten nasıl ertkilendiklerini sordu.

52 yaşındaki Tugay Özdağlar, 28 bin lira kredi borcu olduğunu, borcu bittiğinde tekrardan kredi çekeceğini söyledi. Özdağlar, “Asgari ücretle çalışıyorum. Temizlik görevlisiyim. Üç çocuğum var. İki çocuğum maddi sıkıntılarımızdan dolayı liseyi bırakmak zorunda kaldı. Eşim çalışmıyor, çünkü yedi aylık bebeğimiz var. Eve 3 bin 500 lira kira veriyorum. Aldığım asgari ücretin yarısından çoğu kiraya gidiyor. Evin mutfağına zor alışveriş yapıyoruz. Etin yüzünü bile göremiyoruz” dedi.

İki çocuğu olan Mahmut Yılmaz geçinebilmek için kredi çekmek zorunda kaldığını belirterek “20 bin lira kredi borcum var. Asgarisini bile ödemekte zorlanıyorum. 3 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Krediyi evin ihtiyaçlarını karşılamak için çekmiştim. Aylık aldığımız maaş ihtiyaçlara yetmiyor. Bankalara çalışıyoruz aslında. Kredi çekmeksek aç kalırız” diye konuştu.