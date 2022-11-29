AKP iktidarında Hazine’nin borç stoku 15.5 kat arttı: 3.8 trilyon lira

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faizin en büyük düşmanı biziz” dediği AKP iktidarında Türkiye tam bir borç ve faiz sarmalına girdi. Bu durum CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna şu başlıklarla yansıdı:

- Hazine’nin borç stoku, ilk 10 ayda 1.1 trilyon lira artarak Ekim 2022’de 3.8 trilyon liraya çıktı. Bunun vadesine kadar ödenecek faiz yükü ise ilk 10 ayda 2 trilyon lira artışla 3.4 trilyon lira oldu. Bunun için ödenecek faiz yükü 2.6 trilyon lira. 107.8 milyar dolarlık dış borcun TL karşılığı ise 2 trilyon lira. Bunun için ödenecek faiz 802 milyar TL.

- Toplam stokun yüzde 65.5’i döviz ve altın cinsi borç. 10 ayda borç stokunda sadece döviz nedeniyle 700 milyar liralık artış oldu.

- Bu verilere göre Hazine’nin iç ve dış borcu AKP iktidarında tam 15.5 kat arttı. 2002’de 243 milyar lira olan borç anaparası bugün 3.8 trilyon TL. Faiz yükü ise 3.4 trilyon TL’ye çıktı.

- Ayrıca 2022-2024 dönemini kapsayan OVP’ye göre, bu dönem için 851 milyar lira faiz ödenecekti. Ancak Eylül 2021’de başlayan faiz indirimi sonrası yaşanan sorunlarla birlikte bu rakam 1.6 trilyon liraya yükseldi.

YENİ KÖRFEZ MESAİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan ve Katar’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri ile de bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medyadan duyuran Nebati, “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirdik” dedi.