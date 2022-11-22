Hazine 2 tahvil ihalesinde 27.4 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 27 milyar 381.6 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 9.87, bileşik faiz 10.11 oldu.
Nominal teklifin 7 milyar 655 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 835 milyon lira, net satış 6 milyar 27.4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 20 milyar 657 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13 milyar liralık satış yapıldı.
Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz eksi yüzde 3.24, bileşik faiz eksi yüzde 3.21 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 871 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 665 milyon lira, net satış 3 milyar 979.2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamudan gelen 125 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 956 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 27 milyar 381.6 milyon lira borçlandı.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- 'Asla unutmayın'
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'