AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorlarını anlattı: 2002 kıyaslamasında açığın 6'ya katladığı ortaya çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı"nda yaptığı konuşmada, verileri yorumlarken ''Tek amacı Türk ekonomisine zarar vermek olan muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık" ifadeleri ile hem muhalefeti hedef aldı hem de 2025 yılındaki ticaret verilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dış ticaret rakamlarına değinen Erdoğan, tablonun neden daha iyi olmadığına cevap ararcasına "Dış ticaret rakamlarımızın objektif analizini yaparken şu noktanın göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. 2025 yılı küresel ticarette belirsizliklerin tırmandığı ve korumacılığın belirgin biçimde yükseldiği bir dönem olmuştur. Zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süre gelen savaşlar, iç karışıklıklar ve jeopolitik gerilimlere, tarife artışlarının yol açtığı sorunlar eklenmiştir. Türkiye tüm bunlara ilave olarak dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan 6 Şubat depremlerinin etkileriyle de mücadele etmiştir" ifadelerini kullandı.

Millete meydanlarda verdikleri sözleri tuttuklarını iddia eden Erdoğan üzerinden 35 ay geçmesine karşın afetzedelere hâlâ konut teslimi yapılmasına karşın "455 bininci deprem konutumuzu afetzede kardeşlerimize önceki hafta Hatay'da teslim ettik. Ahdine ve kavline sadık bir iktidar olarak hamdolsun, depremzedelerimize mahcup olmadık'' dedi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

''2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık. Mevcut pazarımızda gücümüzü artırmanın yanı sıra yeni pazarlar, yeni ticaret ortakları, yeni ürün çeşitleriyle ihracatta yakaladığımız ivmeyi bir üst seviyeye çıkarttık'' diyen Erdoğan, konuşmasında yine muhalefeti hedef alarak ''Tüm bunları, belediyeleri arpalığa çevirenleri yargıdan kurtarmak için milli markaları boykot çağrısı yapan, sokaklarımızı terörize eden, yurtdışında ülkemizi kötüleyen ve maalesef tek amacı Türk ekonomisine zarar vermek olan muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık" dedi.

2025 yılına ait dış ticaret verilerini paylaşan Recep Tayyip Erdoğan "Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. Aralık ayında, geçen seneye göre net 3 milyar dolar artış sağlandı. İlk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusu. Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız, toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2025 yılına ait rekorlarımız elbette bununla bitmiyor. Geçen yılın ilk on ayında mal ihracatımızda artış kaydedildi. Beş ayında ise aylık mal ihracatı rekoru kırıldı. 2025 yılında mal ihracatımızda net olarak 11,7 milyar dolar artış yaşandı. Hizmetler ihracatında ise net 6 milyar dolar artış olduğunu, yıllık hizmetler ihracatımızın 123,1 milyar doları bulduğunu, böylece 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullanırken dış ticaret açığı rakamlarını paylaşmaması dikkat çekti.

2025 YILI DIŞ TİCARET AÇIĞI

Dış ticaret açığı aralık ayında 9.42 milyar dolar olurken 2025 yılının tamamında yüzde 12 artarak 92.09 milyar dolara ulaştı.

Erdoğan, konuşmasında onlarca defa ihracat rakamlarına değinmesine karşın ithalatla ilgili yalnızca şu sözleri kullandı:

"Terazinin diğer tarafı olan ithalatta 2025 yılını 365,5 milyar dolarla kapattık. İthalatın artmasında ekonomimizdeki canlanma ile altının ons fiyatı ve ithalat değerindeki yükseliş etkili oldu. Ama buna rağmen 2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın, ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.''

2002 YILI İSTATİSTİKLERİ

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), 2002 yılında 35 milyar 80.7 milyon dolarlık ihracat, 50 milyar 831.6 milyon dolarlık da ithalat yapıldığını açıklamıştı.

2002 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.01 olarak hesaplanırken dış ticaret açığı ise 15 milyar 750,9 milyon dolar ile 2025 yılındaki dış ticaret açığının yaklaşık 6'da birine karşılık geliyor.