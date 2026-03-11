AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekliye ikramiye müjdesi: Bir tepsi baklavaya yetmiyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılma tarihini duyurdu. Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Emekli maaşları da 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MAAŞ VE İKRAMİYE TAKVİMİ AÇIKLANDI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlarının ödeme takvimini paylaştı. Işıkhan'ın paylaşımına göre emekli ikramiye ve aylık ödemeleri 14 Mart 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILMAYACAK

2 Mart 2026 tarihinde ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerlik düzenlemelerini kapsayacak şekilde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada, söz konusu kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir madde bulunmadığını belirtmişti.

Güler, konuya ilişkin olarak, "Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil yurttaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerinin alabileceği emekli bayram ikramiyesi halihazırda 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Geçen yıl da ramazan ve kurban bayramlarında toplam 8 bin TL ödeme yapılmıştı. 2026 yılında ise emekli bayram ikramiyelerine herhangi bir zam yapılmayacağı açıklandı.

4 BİN TL İLE NE ALINABİLİR?

11 Mart 2026 tarihi itibarıyla, emekli bayram ikramiyesi olarak belirlenen 4 bin TL'nin satın alma gücü, piyasadaki yüksek enflasyon ve birikimli fiyat artışları nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir erime yaşadı. 2025 yılındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında, bu tutarın temel bayram ihtiyaçlarını karşılamaktan bile uzak kaldığı görülüyor.

GRAM ALTININ YARISI ALINABİLİYOR

Emeklilerin geleneksel tasarruf aracı olan altın, ikramiye tutarı karşısında en büyük değer kazanan kalemlerden biri oldu. 11 Mart 2026 itibarıyla serbest piyasada gram altın fiyatı 7.337 TL seviyesine ulaştı. Bu durumda 4 bin TL'lik ikramiye, bir gram altının yarısını (yaklaşık 3.668 TL) ancak karşılayabiliyor. Emeklinin 1 gram altın alabilmesi için ikramiyesinin üzerine 3.337 TL daha eklemesi gerekiyor.

BİR TEPSİ BAKLAVA ARTIK HAYAL

Bayramın vazgeçilmez lezzeti baklava da fıstık ve sade yağ maliyetlerindeki artışla lüks tüketim haline geldi. Orta kalite fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı Mart 2026'da 2.060 TL'ye, 2,5 kilogramlık standart bir tepsi fiyatı ise 5.330 TL'ye yükseldi. Cevizli baklavanın tepsi fiyatı dahi 4.330 TL ile ikramiye tutarının üzerine çıktı.

EMEKLİYE GİDİŞ VAR DÖNÜŞ YOK!

Bayramı memleketinde geçirmek isteyen emekliler ulaşım maliyetleri karşısında zorlanıyor. İstanbul'dan Sivas veya Erzurum gibi illere otobüs bileti fiyatları bayram dönemi yoğunluğuyla kişi başı 1.700 TL bandına ulaştı. Çift olarak seyahat eden bir emekli ailesi sadece gidiş yolu için 3.400 TL ödemek zorunda kalıyor. Bu durumda ikramiyeden geriye kalan 600 TL, gidilen yerdeki bayram masraflarını karşılamaya yetmiyor. Hava yolu ulaşımında ise tek yön bilet fiyatlarının bazı hatlarda 4.800 TL'yi aşması, ikramiyenin tek bir uçak biletini bile karşılayamadığını gösteriyor.

TAKIM ELBİSE ALMAK İMKÂNSIZ HALE GELDİ

Bayramda yeni kıyafet giyme geleneği, artan tekstil maliyetleri nedeniyle sekteye uğruyor. Orta kalite bir erkek takım elbisesinin fiyatı 2026 Mart ayı itibarıyla ortalama 8.000 TL seviyelerine kadar çıktı. İndirimli veya ekonomik modellerde dahi fiyatlar 5.000-6.000 TL'den başlıyor. Dolayısıyla, 4 bin TL'lik ikramiye ile emeklinin üzerine yaklaşık bir o kadar daha ekleme yapmadan yeni bir takım elbise alması mümkün görünmüyor.