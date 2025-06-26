AKP'li isimden ekonomi yönetimine ÖTV çıkışı: 'Toplumun boğazını sıkmaya devam ediyoruz'

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, motorlu taşıtlar için belirlenen yeni ÖTV matrahları ve oranlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen yeni düzenlemeyle birlikte fosil yakıtlı ve bazı hibrit araçların ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni sistemde motor hacmi ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranları yüzde 80 ila 220 arasında değişiklik gösterecek.
LPG TİCARETİNE DE DÜZENLEME GELDİ
Düzenlemeye göre dağıtıcılar, başka bir dağıtıcıdan toptan LPG satın alabilecek ancak bu ürünü başka bir dağıtıcıya satamayacak. Sadece nihai satış yapabilecekler.
'BÖYLE DEVAM EDELİM'
Tayyar, düzenlemeye ilişkin olarak şunları söyledi:
“Motorlu taşıtların ÖTV matrahları ve oranları değiştiriliyor. Teklif, komisyondan geçti, yakında Genel Kurul’da oylanır, yürürlüğe girer.
- Arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı yüzde 4’den yüzde 50’ye yükseltildi.
Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz. Çok güzel, böyle devam edelim.”
- Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı yüzde 45’den yüzde 80’e çıkarıldı.