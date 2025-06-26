AKP'li isimden ekonomi yönetimine ÖTV çıkışı: 'Toplumun boğazını sıkmaya devam ediyoruz'

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, motorlu taşıtlar için belirlenen yeni ÖTV matrahları ve oranlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen yeni düzenlemeyle birlikte fosil yakıtlı ve bazı hibrit araçların ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni sistemde motor hacmi ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranları yüzde 80 ila 220 arasında değişiklik gösterecek.

LPG TİCARETİNE DE DÜZENLEME GELDİ

Düzenlemeye göre dağıtıcılar, başka bir dağıtıcıdan toptan LPG satın alabilecek ancak bu ürünü başka bir dağıtıcıya satamayacak. Sadece nihai satış yapabilecekler.

'BÖYLE DEVAM EDELİM'

Tayyar, düzenlemeye ilişkin olarak şunları söyledi: