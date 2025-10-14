AKP’nin 'dar gelirliye konut’ projesinde fiyatlar belli oldu: En düşük ödeme aylık 150 bin TL!

AKP hükümetinin dar gelirli yurttaşlar için başlattığı Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli kapsamında en uygun fiyatlı konutlar, İstanbul Arnavutköy’deki 1+1 dairelerde yer alıyor.

'Dar gelirli vatandaşlara müjde' denerek tanıtılan modelin en ucuz kategorisindeki konutların değeri 6 milyon TL olarak açıklandı. Emlak Konut’un, Emlak Katılım iş birliğiyle yürüttüğü sistem; faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz şekilde, kamu güvencesi altında ev sahibi olma imkânı sundu.

Yeni Yuvam Modeli’yle yurttaşlar, teslim süresini beklemeden İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projeden çekilişsiz ve kurasız olarak ev sahibi olabiliyor. Model, tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlıyor. Ödemeler 60 aya varan taksitlerle yapılabiliyor.

BAŞVURULAR VE ELEŞTİRİLER

Projeye ilişkin açıklamada, “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’ne, kredi notu, gelir belgesi veya kefil şartı aranmadan, 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir” denildi. Ancak uzmanlara göre yüksek ödeme tutarları, asgari ücretli veya sabit maaşlı yurttaşlar için bu modeli fiilen erişilmez kılıyor.

YENİ YUVAM MODELİNDE ÖDEME PLANI

‘Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında Yenişehir Evler Arnavutköy projesindeki 6 milyon TL’lik 1+1 daire için ödeme planı şu şekilde açıklandı:

Konut bedeli: 6.000.000 TL

6.000.000 TL Vade süresi: 60 ay (5 yıl)

İlk 30 ay:

Aylık ödeme: 150.000 TL

150.000 TL Toplam ödeme: 4.500.000 TL

Ödemeler Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne yapılıyor.

Son 30 ay:

Aylık ödeme: 50.000 TL

50.000 TL Toplam ödeme: 1.500.000 TL

Ödemeler yalnızca Emlak Konut’a yapılıyor.

Toplam ödeme tutarı:

4.500.000 TL + 1.500.000 TL = 6.000.000 TL

Bu ödeme planına göre yurttaşlar, faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz biçimde, teslimat süresini beklemeden ev sahibi olabiliyor.

DAR GELİRLİLER İÇİN GERÇEKÇİ Mİ?

Model kâğıt üzerinde düşük maliyetli görünse de, aylık 150.000 TL’lik taksit ödemeleri dar gelirli yurttaşlar için neredeyse imkânsız. Bu nedenle projenin “dar gelirliye konut” hedefiyle çeliştiği yönünde eleştiriler artıyor.