AKP’nin vergi ve harçlarda düzenleme yapan teklifi komisyonda kabul edildi: İtirazlara kulak tıkadılar

Tepkilere aldırmadılar

Muhalefetin tüm önergelerine ret

MUSTAFA ÇAKIR

Komisyonda önceki gün sabah 10.00’da başlayan görüşmeler gece 01.21’e kadar sürdü. Görüşmeler sırasında CHP, teklifin maddelerine geçilmeden önce bazı maddelerin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek önerge verdi. Ancak kabul edilmedi. CHP’nin alt komisyon kurulması önergesi de yine iktidar tarafından reddedildi.

Her yıl harç

Yıllık harç alınması öngörülen yerler şöyle sıralandı: Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait belgeler. Veteriner hekim muayenehane ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerine verilen ruhsatlar. Kıymetli madenler kuruluş ve faaliyet izin belgeleri. Kuyum, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri. Ticari havayolu ve genel havacılık işletme ruhsatları. Ayrıca, mevcut durumda sadece ruhsat alımında harca tabi hastaneler ve laboratuvarları açmak için düzenlenen ruhsatnameler ile turizm müessesesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getiriliyor.

‘Yeni bir vergi yolu’

Komisyona katılan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Fatih Güler, her yıl harç ödemenin kendileri için yeni bir vergi yolunun açılması anlamına geldiğini, uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

MHP’den eleştiri

MHP Konya Millevekili Mustafa Kalaycı da, “Bir önerim olacak yani çok ciddi eleştiriler geldi eşitsizlik konusunda. Hani, esasımız nedir ? Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak. Burada her mesleği aynı statüde, hepsini aynı şeye koymak, bilmiyorum ne kadar adaletli” diyerek düzenleme için genel kurula kadar çalışılmasını önerdi. Kalaycı, haklı eleştiriler olduğunu söyledi.

Muhalefet partileri de önergeler ile maddenin tekliften çıkarılmasını istedi. Ancak iktidar kabul etmedi.

Teklifle, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminde yapılacak devlet katkısında düzenlemeye gidiliyor. Cumhurbaşkanının yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için oranı yüzde 10’a kadar indirme yetkisi, “yüzde 50’sine kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye” şeklinde değiştirildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Niye ?” diye sordu.

Teklifte imzası bulunanlardan AKP Akrasay Milletvekili Hüseyin Altınsoy, “Tasarruf artırmak adına oranları yükselteceğiz belki” diye yanıt verdi. Ağbaba, “Sıfır diyorsun” diye anımsatma yaptı. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş da “Artırma ve azaltmamı veriyorsunuz ?” diye sordu. Altınsoy, “Biz Hazine desteğinin tahminen artırılacağını düşünüyoruz” derken, “sıfıra indirilmeyeceğini” söyledi.

‘Yetkiyi almanın derdinde onlar’

Bunun üzerine Komisyon Başkanı AKP’li Muş, “Onu hükümet aldıktan sonra bize daha sormaz ne yapacağını. O yetkiyi almanın derdinde onlar. Onu aldılar mı daha hiçbir şey sormazlar size” dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, “Ekonomik gelişmeleri dikkate alarak sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine ve parlamento uygun görürse bir yetki verilmesini arzu ediyoruz” dedi. Komisyon Başkanı AKP’li Muş, “Şimdi, birşey yapmayacaksanız yetki vermeyelim. Birşey yapacak mısınız ? Birşey yapacaksınız demek ki” diye sordu. Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, Cumhurbaşkanının takdirinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş, “Ya, kim götürecek oraya? Siz götüreceksiniz” diye konuştu.

Bilgi veremediler

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şimdiye kadar bireysel emekliliği hak edenlerden ne kadarının hak ettiklerini aldıkları, ne kadarının hak ettiğinden daha azını aldığını, sistemden çıkanların ne kadar olduğunu sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Daire Başkanı Ümit Aslan, “Bununla ilgili bilgimiz şu anda mevcut değil” dedi. AKP’li Güneş, “Vardır ya olmaz olur mu ?” karşılığını verdi. Ancak bir sonuç alınamadı.

Teklif ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na borçlanma yetkisi de verildi. Madde üzerinde yoğun tartışmalar yaşandı. Komisyon Başkanı AKP’li Muş, iki yıllığına böyle bir yetki alındığına işaret ederek, bu süre sonunda bir daha parlamentodan böyle bir yetki talebinde bulunulmamasını istedi.

Madde var, içerik yok

AKP, takdir komisyonlarının emlak vergisi belirleme yetkisinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin önerge verdi. Kabul edildi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Açıkyalabilir misiniz, tam anlayamadık, ne oluyor bununla şimdi” diye sordu. Komisyon Başkanı AKP’li Muş, “Burada bu bir geçici madde dolayısıyla aslında genel kurulda bir hazırlık yapılıyor fakat netleştirilemediği için diğer arkadaşlarla da görüşülüyor dolayısıyla bir iz madde konuluyor buraya, aşağıda müzakere edilecek” diyerek TBMM Genel Kurulu’nu işaret etti. CHP’li Akay, “Emlak vergileri değerlerinde tavan koymakla ilgili mi ?” diye sordu. AKP’li Muş, “Tavanla alakalı evet” demekle yetindi. Ancak ayrıntısı netleşmedi. TBMM Genel Kurulu’nda netleşecek.

Sayaca af geldi

AKP, damga süresi geçmiş su sayaçları nedeniyle verilen cezalara af getiriyor. Verilen önerge ile damga süresi geçmiş su sayaçları 31 Aralık 2028 tarihine kadar muayenesi yaptırılırsa ya da geçerli muayenesi olan bir sayaçla değiştirilirse idari para cezası verilmeyecek. Verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Açılan davalar da düşecek. Bakan isterse süreyi bir yıl daha uzatabilecek. Ancak önceden tahsil edilen idari para cezaları varsa bunlar iade edilmeyecek.

Fondan destek

AKP’nin verdiği ve kabul edilen başka bir önerge ile tekstil, konfeksiyon, mobilya ve deri sektörlerinde uygulanacak destek programı için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kaynak sağlanacak. ANKARA.