AKP seçim öncesinde Merkez Bankası rezervlerini tüketerek tuttuğu doların dizginlerini bıraktı: İğneden ipliğe artış

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Türkiye’yi “faiz neden enflasyon sonuç” tezli politikalarla krize sokan AKP, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “rasyonel olmak zorunda” dediği politikaların etkisi döviz kurunda etkisini gösterirken dün dolar 21.50, Avro ise 23 TL’yi aştı. Dövizin kontrollü de olsa yükselmeye başlaması ise piyasalara hemen zam olarak yansıdı. Kurda yeni rekorların ardından motorin başta olmak üzere zamlar sıraya girdi.

Ekonomistler döviz kurundaki yükselmenin sürpriz olmadığını, seçim öncesi baskıyla tutulan TL’nin gerçek seviyelerine doğru harekete geçtiğini vurguluyor. Ekonomist Burak Arzova, döviz kurlarındaki yükselişin ihracatçı için bir rahatlama sağlayabileceğini ancak fiyat artışı olarak yansıyacağını belirtti. Arzova, doların kendi bulunması gereken seviyeye doğru kademeli olarak çıkacağını vurgulayarak “Dolar olması gereken düzeye yavaş yavaş yükseliyor. Piyasayı analiz edenlerden farklı yorumlar geliyor. Ancak herhalde doların da seviyesi 24 ile 27 lira arasında olacaktır” dedi.

25 LİRA BEKLENTİSİ

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise sosyal medya hesabında Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 1 değer kaybettiğini hatırlatarak şu yorumu yaptı:

“İhracatçıyı rahatlatmak için seçim sonrası dövize bir noktaya kadar yol verildi deniyor. Ancak her gün yüzde 1 yükselecek kanısı oluşursa döviz talebini durdurmak zorlaşır. Banka alış-satış makası hâlâ yüzde 6-7 civarında. Bu da kârı yeterli görüp TL’ye dönerek kuru dengelemeye engel.”

SADECE KUR YETMEZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise bir televizyon programında yaptığı yorumda sadece yüksek kurla ihracatın artmayacağını söyledi. “İhracatçı kur yükselsin istiyor diyorlar. Biz enflasyon ne kadar artıyorsa kurdaki artışın o şekilde olmasını istiyoruz” dedi.

MOTORİNE DE ZAM

Dolar kurundaki hareketlenmenin ilk etkisi ise motorin fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruş zam geldi. İstanbul’da motorinin fiyatı 20.74 TL’ye yükselecek.

Bir zam da dövizle ithal edilen Apple ürünlerine geldi. Apple Türkiye, birçok ürünün fiyatını artırdı. Telefonlar 68 bin liraya kadar çıktı.

Gıda ürünlerinde de zam yansımaları oldu. Türk kahvesinin kilosu 300 liraya yükseldi.

SERT YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Hazine Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesiyle dikkatler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. JPMorgan Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da yapılacak toplantısında faizin yüzde 8.5’ten yüzde 25’e yükseltilebileceğini belirtti. Fransız banka Societe Generale ise 650 baz puan artış ardından yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.