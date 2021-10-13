'AKP şimdi de faturayı döviz bürolarına kesti'

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:42

MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile vergi mevzuatı uyarınca 3 bin doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu getirildi.

Döviz bürolarına ilişkin yapılan düzenlemeye tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Ekonomide alınan yanlış kararlar, toplumun refahını her geçen gün kısıtlarken, enflasyonu düşürmek için çareyi fahiş fiyat denetimleri ile marketleri denetlemekte arayan iktidar, kurdaki artışından sonra şimdi de yeni suçlu olarak ‘döviz büroları’ ilan etmişler. Kendi sloganları gibi; “Hayaldi gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

'GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN EKONOMİSİ'

Tekin, “İktidarın ekonomiye dair yaptığı bu ve benzeri gayri ciddi yaklaşımları artık kimse ciddiye almıyor. Geçmiş yıllarda soğan deposu baskınları ve tanzim market uygulaması gibi günlük adımlarla, marketlere polisiye önlemler başlatan iktidar şimdi de kurdaki artış için döviz bürolarından işlem yapacak kişilere kimlik gösterme zorunluluğu getirmiş. Güler misin ağlar mısın ekonomisi işte böyle oluyor” ifadesine yer verdi.

Tekin, “Gıda fiyatlarındaki artış için marketlere kızanların, artan kurdaki artış için de döviz büfelerine kızmasını çok normal karşılıyorum. Ancak, AKP iktidarı kendi yandaşları dışında herkesi “fırsatçı” olarak görmekten artık vazgeçmelidir” dedi.

Baskın anlayışını ironili şekilde eleştiren Tekin, şöyle devam etti:

“Fahiş artışlar sadece gıda da değil, başta kur olmak üzere birçok alanda gerçekleşmeye devam ediyor. Özellikle otomobil ve ev fiyatları da son birkaç yılda fahiş artışlar var. Kurdaki artış için döviz bürolarına kimlik zorunluluğu getiren iktidar, yükselen kiralar için emlakçılar ve oto galerilerini de basarsa kimde şaşırmasın''