Dolar için 21 Ekim uyarısı

12 Ekim 2021 Salı, 14:32

Dolar/TL, küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği bir dönemde Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine başlamasının da etkisiyle yeni tarihi zirve olan 9.03'e yükselerek rekor tazeledi.

HSBC Portföy Yönetim Başekonomissti İbrahim Aksoy imzalı günlük yatırım bülteninde, “Dolar/TL bu sabah 9.03 civarında işlem görüyor. Daha da düşmesini beklediğimiz reel faizler, cari açık kaynaklı döviz ihtiyacının devam edecek olması, Kasım ve Aralık'ta artacak dış borç ödemeleri ve küresel olarak doların güçlü seyretmesi TL için değer kaybının devam etme riskine işaret ediyor” denildi.

21 EKİM İÇİN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmadaki “Yaptıkları analizler ve çalışmalar sonucunda ağustos ve eylül aylarında faiz indirme noktasında yol haritasını sözlü ve enflasyon raporundaki değerlendirmeleriyle ifade ettikleri” yönündeki sözleri aktarılan bültende şu ifadeler yer aldı:

“Habere göre TCMB Başkanı bu indirimin piyasa tarafından beklendiğini, bunun sürpriz bir indirim olmadığını belirtti. TL'deki değer kaybının sadece faiz indirimiyle ilgisi olmadığını söyleyen Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeden önce 1100 baz puan faiz artırarak sıkı bir para politikası uyguladığını belirtti. Merkez Bankası Başkanının açıklamalarının Eylül'de yapılan faiz indiriminin tek seferlik olduğuna işaret etmediğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyonda yükselişin geçici olduğu görüşüyle 21 Ekim'deki toplantıda politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 17.5'e düşüreceğini öngörüyoruz.”

'ENFLASYON KAYGILARININ ARTMASINA YOL AÇIYOR'

Bültende ayrıca, enerji fiyatlarındaki artışa da değinilerek “Doğalgaz talebinde artış ve arzın bunu karşılayamaması alternatif bir yakıt olarak petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesine neden oluyor. Petrol fiyatlarında artış ise genel arz kısıtları ve talep yüksekliğine ek olarak küresel enflasyon kaygılarının artmasına yol açıyor” denildi.