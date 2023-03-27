AKP'li Canikli'den muhalefete Ziraat Bankası eleştirisi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:15

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:18

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masayı oluşturan partiler ile HDP'yi "7'li masa" olarak nitelendirerek, altılı masanın ortak ekonomik programına yönelik eleştirilerde bulundu.

İktidarın ekonomiye müdahale ettiği, politika faizini düşürerek ucuz kredi sağladığı ve kârlarını katlamalarına olanak sağladığı kamu bankalarının bu faaliyetler büyümesinin, görmezden gelen Canikli, serbest piyasa koşullarına dönülmesi üzerine ekonomi programı kurgulayan Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Canikli'nin açıklaması şu şekilde:

"Mutabakat metninde, kamu bankalarıyla ilgili olarak 'Ziraat Bankasını çiftçinin, Halk Bankasını esnaf ve KOBİ'lerin bankası yapacaklarına yer veriyorlar. Burada hedef, Ziraat Bankasının bankacılık faaliyetlerini sadece tarımla ve çiftçilerle sınırlandırmaktır. Bu durumda Ziraat Bankası, tarım dışındaki bir alana ve çiftçilerin dışındaki hiçbir gerçek ve tüzel kişiye kredi ve finansman imkanı sunamayacak, yatırım yapamayacaktır. 2023'ün ocak ayı sonu itibarıyla Ziraat Bankası nakdi kredilerin yüzde 26,4'ünü tarım sektörüne, yüzde 73,6'sını tarım dışı sektörlere kullandırmıştır. Ziraat Bankası, tarımın ve çiftçilerin tüm kredi taleplerini karşılamakta, artan kaynaklarını başta imalat sektörü olmak üzere diğer sektörlere kullandırmaktadır. Benzer bir tablo Halk Bankası için de geçerli. Halk Bankasının nakdi kredilerinin yüzde 46'sı esnaf ve KOBİ'lerce kullanılmakta, yüzde 54'ü ise diğer sektörlerin finansman ihtiyaçları için aktarılmaktadır."

"ZİRAAT, KÜÇÜLTÜLÜRSE YABANCI SERMAYELİ BANKALAR PİYASAYA HAKİM OLUR"

Canikli, Ziraat ve Halk bankalarının reel sektörün yatırım amaçlı finansman/kredi ihtiyacını düşük faiz oranıyla karşılayan iki devlet bankası olduğunu söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ziraat Bankası ve Halk Bankası 7'li masanın öngörüsüz politikaları ile küçültülerek, etkisiz hale gelir. 7'li masanın Ziraat Bankası ve Halk Bankasının para piyasalarında etkili bir aktör olmaktan çıkartılmaya çalışılması sadece neo-liberal politikaların uygulamaya konulması çabasından ibaret değildir. Ziraat Bankasının zayıflatılması ve yüzde 75 oranda küçültülmesi halinde yabancı sermayeli bankalar para piyasasına hakim olacaklardır. Ziraat Bankası dışarıda bırakıldığında yabancı sermayeli bankaların ağırlığı yüzde 50'nin üzerine çıkar. Bu durumda para piyasalarındaki kurallar tamamen yabancı sermayeli bankalar tarafından belirlenir hale gelmektedir."