Millet İttifakı’nın ekonomi programını eleştiren Canikli'ye çağrı: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:28

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:37

Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, Cumhur ve Millet İttifakı arasında da rekabet artıyor. Son 1,5-2 yıldır yüksek enflasyon ortamında ekonomi ve finans dünyasında gündem çok hareketli olurken 2023'ün ikinci yarısındaki belirsizlik için Millet İttifakı'nın temelini oluşturduğu altılı masa, 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni 30 Ocak Pazartesi günü açıkladı.

Sosyal medya hesabından dün 6'lı koalisyonun ekonomi programı hakkında 83 ileti atan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, "Gizlemeye çalışsalar da 6'lı masanın mutabakat metnindeki ekonomi programından, IMF ile kuvvetli bir stand-by düzenlemesi yapacakları ve IMF'den yüklü miktarda kredi kullanacakları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

1) 6’lı masa ve IMF



Gizlemeye çalışsalar da 6’lı masanın mutabakat metnindeki ekonomi programından, IMF ile kuvvetli bir stand-by düzenlemesi yapacakları ve IMF’den yüklü miktarda kredi kullanacakları anlaşılıyor. pic.twitter.com/YsFY9jboCF — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) March 20, 2023

İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz'dan Canikli'ye jet yanıt yanıt geçikmedi. Sosyal medya hesabından, "Maalesef yazdıklarınız öyle tutarsızlıklarla ve bilgi eksiklikleriyle dolu ki ekonominin nasıl bir yetersizlikle yönetildiğinin açık bir kanıtı olarak tarihe geçecek. Şayet fikirlerinizin arkasındaysanız gelin seçime 55 gün kala vatandaşlarımızın önünde tartışalım. Ülkeyi yönetmeye kim daha hazır herkes görsün, kararını ona göre versin" diyerek şöyle devam etti:

'TL ÜZERİNDEKİ BASKI AZALACAK'

"1. Enflasyonu tek haneye düşürme vaadimize içi boş diyorsunuz. Ancak yıllardır RTErdogan, Nureddin Nebati ve sahapkavcioglu başta olmak üzere iktidardaki birçok isim bu vaadi sürekli tekrarladı. Enflasyonun kaça geldiği ise hepimizin malumu. Bizim ise planımız net. Hazırladığımız doğru para ve maliye politikaları neticesinde TL üzerindeki baskı azalacak, fiyatlama davranışları normalleşecek ve beklentiler iyileşecek.

2. Yabancı yatırımın IMF güvencesi olmadan gelmeyeceğini söylüyorsunuz. Bizi kendinizle karıştırmayın. Yabancı yatırım için IMF’yle ya da diğer ülkelerle şeffaf olmayan ilişkilere girmeye gerek yok. Güven, tutarlılık ve şeffaflıkla birlikte somut bir planınızın olması, yabancı yatırım için yeterli koşullardır. Bunların hiçbiri sizde olmadığı için ekonomi bugünkü durumunda.

Altını her yerde çizdiğim üzere, iç ve dış piyasalara güven veren, iyi tasarlanmış bir program, uluslararası saygınlığı olan birinci sınıf bir ekonomi yönetimi ve programın arkasında duran siyasi irade bir araya geldiğinde, IMF güvencesine ihtiyaç bırakmaz. Bizde bunların hepsi mevcut olduğu için, kendi istikrar programımızı kendimiz yazacak, istikrarı sağlarken dar gelirli vatandaşlarımızı koruyacak, ihtiyaç duyduğumuz kaynağı uygun koşullarda rahatlıkla yaratacağız.

'KRONİK BİR SORUN OLMAKTAN ÇIKARTACAĞIZ'

3. Türkiye’nin kronik olarak cari açık verdiğini söylemişsiniz. Cari açığı kontrolden çıkartan sizin yanlış politikalarınızdır. Berat Albayrak'ın 'TL’yi değersizleştirip cari fazla vereceğiz' iddiasıyla ekonomiyi yöneten akıl, ülkeyi bu duruma getirdi. Endişeniz olmasın, biz ülkemizi bu yükten de kurtarmaya hazırız. Cari açığı önce azaltacak sonrasında da kronik bir sorun olmaktan çıkartacağız.

4. Kur korumalı mevduat, döviz ve rezerv ile ilgili sözleriniz ise iktidarda bir gün fazla otursanız nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Biz KKM uygulamasına son vereceğiz. Yönetimde güven tesis edip, yol haritamızın arkasında duracağız. Bu da beraberinde döviz piyasasında normalleşmeyi ve rezervlerdeki kademeli iyileşmeyi getirecek.

Şimdilik burada keselim. Sizinle tartışmayı ve eğer varsa detaylı ekonomi programınızı okumayı sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer 'Planımız programımız yok, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyorsanız zaten başka söze gerek yok demektir."