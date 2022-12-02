CHP'li Arık, TSMF'nin el koyduğu şirketleri anlattı: 'Canikli'nin kankalarından başka kimse yok mu!'

02 Aralık 2022 Cuma, 11:00

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı olduğu gerekçesiyle el konulan şirketlerde yaşanan gelişmeleri bir kez daha TBMM kürsüsüne taşıdı.

Kayyım atama yetkisinin bir KHK ile TMSF’ye devredildiğini ifade eden Arık, "amacın el konulan şirketlere çökmek olduğunu" söyledi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından Erciyes Anadolu Holding'e (Boydak Holding) atanan isimlerden Ertunç Laçinel’in isminin birçok usulsüzlüğe karıştığını ifade eden Arık, 4 milyon 532 bin Euro’luk usulsüzlüğün üstünün kapatıldığını belirtti.

BAŞDANIŞMANIN EŞİ AVUKAT TUTULUNCA...

Arık, “Bu CEO da şirketin Almanya'da bir lojistik merkezi varken kendisinin de vatandaşı olduğu Slovakya'da yeni bir lojistik merkezi kurarak işe başlar. Kendisi ve Adil Kılıç da aynı zamanda bu lojistik merkezinin ortağıdır yani hem bir şirketi yöneteceksiniz hem de bu şirketin iş yaptığı bir lojistik merkezinin ortağı olacaksınız. Gerçi siz alışıksınız bir tarafta Bakanlık yapıp diğer taraftan da eşinizin şirketinden dezenfektan almaya.Bakınız, Laçinel bununla da yetinmiyor, Boydak Enerji'nin işini ‘Berg Elektrik’ adında bir şirkete veriyor. Bu şirket de yapılmayan işler için peşin para alıyor, iş yapılmış gibi faturalar kesiliyor. Bakınız, TMSF de Berg Elektrik'e 4 milyon 532 bin euronun haksız ödendiğini belirterek İstanbul İcra Mahkemesinde icra takibi başlatıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz sayın milletvekilleri? Berg Elektrik'in sahibi koşa koşa saraya gidiyor Sayın Tanal, bir Cumhurbaşkanı başdanışmanının eşini avukat olarak tutuyor ve bu dosyanın üstü kapanıyor.”

Atanan kayyımların Canikli’nin danışmanları ve yeğeninin arkadaşlarından oluştuğunu ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ertunç Laçinel'le ilgili hiçbir işlem yapılmıyor, sadece görevden alınıyor, yerine ise Emin Sarıoğlu adında biri atanıyor. Bakınız, Adil Kılıç gibi Emin Sarıoğlu ismini de unutmayın, aklınızda tutun. Diyeceksiniz ki: ‘Bütün bunlarla Nurettin Canikli'nin ne alakası var?’ Bakınız, A grubu imza yetkisi verdiği Ertunç Laçinel, Nurettin Canikli'nin yeğeni Kemal Canikli'yle kanka, tam 9 kez aynı uçakla yan yana seyahat etmişler. Ne tesadüftür ki Laçinel'in yerine yönetim kurulu üyesi olarak atanan Emin Sarıoğlu da Kemal Canikli'yle kanka, hatta atanan tüm kayyumlar Kemal Canikli'yle kanka. Bakınız, bu, Ertunç Laçinel, Kemal Canikli. Bu, Emin Sarıoğlu, Kemal Canikli. Bu uyuyan, Adil Kılıç ve Kemal Canikli yani bütün atanan kayyumlarla Kemal Canikli'nin bir dostluğu var. Kemal Canikli kim? Bakın, amcasının Türkiye Büyük Millet Meclisine tahsisli aracını kullanıyor. 15 Temmuz 2016'da yani darbe günü Yunanistan'a gidiyor, adalarda gününü gün ediyor, sonra da utanmadan sıkılmadan geliyor, 15 Temmuz günü meydanlarda kahramanlık fotoğrafları, pozları veriyor.

DANIŞMANLAR, ŞOFÖRLER, KAYYIM...

Arık, Koza Altın'daki kadrolaşmayı da şöyle anlattı:

"Bakınız sayın milletvekilleri, hani, mahkemelerin atadığı kayyumlar şirketlerin mali yapısını bozuyor ya, şirketleri zarara uğratıyorlardı ya, tecrübesi ve bilgi birikimi olanlar şirketlere atanacaktı ya, Canikli hiçbir yakınını şirketlere almamıştı ya bakın yine Kayseri'mizdeki Koza Altın'a kimler atanmış? Sanki memleketimde hiç insan kalmamış gibi eşinin kuzeni ve aynı zamanda da danışmanı olan Hanife İrem Sarp'ı. Başka kimi atıyor? Danışmanı İsmail Özkaya'yı. Bakınız, şoförünü de unutmuyor, şoförü Fatih Salihpaşaoğlu'nu da hem Koza Altına hem de Akın Çorapa Yönetim Kurulu üyesi olarak atıyor. Boydak soygununda yer alan Adil Kılıç'ı da Akın Çorap'a atıyor."

ŞİRKETLERİN HEPSİ AYNI ADRESTE

Arık, kurulan şirketlerle Canikli'nin şirketinin aynı adreste olduklarına da dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Bakın, sayın milletvekillerim, Akın Çorap'ın ve kayyum atadıkları diğer şirketlerin başına nasıl çorap örülüyor, size bir bir anlatmak isterim vaktim yeterse. Mesela, ne tesadüftür ki kurulan bu şirketlerin hepsi Nurettin Canikli'nin şirketiyle aynı adreste ama amca yeğen Canikli'nin kredi kartları da, kredi kartı ekstreleri de bu adrese gidiyor. Sayın milletvekillerim, metrekareye en çok şirketin düştüğü bu adresi yani Üsküdar'daki Palmiye Apartmanı'nın 1'inci katını unutmayın lütfen. Bakınız, öyle ki bu şirketi denetleyen şirketlerin adresi de Palmiye Apartmanı No: 1.

Bakın, Simin Tekstil... Akın Çorap'ın içini boşaltmak için ‘Simin Tekstil’ isimli bir firma kuruluyor -iyi dinleyin lütfen- bakın, önce Akın Çorap'ın Genel Müdürü Kenan Alkaya Simin Tekstil'e transfer ediliyor. Ayrıca, yine, Akın Çorap'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan, Boydak soygununda da yer alan Adil Kılıç da Simin Tekstil'in kuruluşunda yer alıyor. Akın Çorap'ın Yönetim Kurulu üyesi ama Simin Tekstil adına da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ihaleye giriyor. Canikli, Simin Tekstil'le bağının olmadığını ileri sürüyor ama Simin Tekstil ile Canikli'nin şirketi aynı adreste; böyle tesadüf olur mu? Palmiye Apartmanı No: 1. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da Canikli'nin adresinden başka adres yok mu? 80 milyonluk Türkiye'de Canikli'nin danışmanları ve yeğeninin kankalarından başka kimse yok mu? Sonra da utanmadan ‘Tecrübe ve bilgi birikimiyle bu değişikliği yaptık.’ diyorsunuz. Başka hangi şirketler var? Bakınız, Iras Yapı, ortağı Emin Sarıoğlu. Emin Sarıoğlu'nu hatırladınız mı? Boydak Holdinge de yönetim kurulu üyesi olarak atadıkları kişi. Iras Yapının adresi de yine Nurettin Canikli'nin ofisiyle aynı adres: Palmiye Apartmanı No:1 Ve bu Iras Yapı, Koza Altınla iş yapıyor, teminat mektubunu da Halk Bankasından ödetiyorlar, yazıklar olsun. Adres, bildiğiniz aynı adres: Palmiye Apartmanı No:1. Bakın, yine başka bir şirketten bahsetmek isretim: Knot Enerji. Adresi, bildiğiniz, yine aynı adres: Palmiye Apartmanı No:1 Sahibi kim? Furkan Akçadağ. Furkan Akçadağ aynı zamanda Akçadağ İnşaatın da sahibi. Bu firma da Koza Altın da yani Fatih Salihpaşaoğlu'nun imzasıyla yani Canikli'nin Koza Altına yönetim kurulu başkanı olarak atadığı şoförün imzasıyla, o günün parasıyla yaklaşık 10 milyon lira para transfer ediliyor. Sonra Sayın Canikli çıkıyor, TMSF tarafından el konulan şirketlerle hiçbir bağının olmadığını, para transferinin olmadığını, hiçbir yakınını açıklamadığını anlatıyor ama bu belge onları yalanlıyor.”