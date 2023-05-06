AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Esnafın prim gün sayısını 7200’e indireceğiz'

Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:12

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan, seçim vaatleri kapsamında 1 milyon küçün esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indireceklerini söyledi.

Ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

CHP ÖNERMİŞTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 Şubat 2023’te Meclis’te yaptığı konuşmada sigortalı çalışanla Bağ-Kur’lu çiftçi ve esnaf arasında prim gün sayısında adaletsizliğin giderilmesini talep etmişti.

Gürer ayrıca, esnaf ve çiftçi dokuz bin gün prim öderken sigortalı kademeli 7 bin 200 gün prim ödemesi nedeniyle oluşan farklılığın esnaf ve çiftçi lehine düzenlenmesini istemişti.