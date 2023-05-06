AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Esnafın prim gün sayısını 7200’e indireceğiz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lilerle eşitlendiğini duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.
Erdoğan, seçim vaatleri kapsamında 1 milyon küçün esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indireceklerini söyledi.
Ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.
CHP ÖNERMİŞTİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 Şubat 2023’te Meclis’te yaptığı konuşmada sigortalı çalışanla Bağ-Kur’lu çiftçi ve esnaf arasında prim gün sayısında adaletsizliğin giderilmesini talep etmişti.
Gürer ayrıca, esnaf ve çiftçi dokuz bin gün prim öderken sigortalı kademeli 7 bin 200 gün prim ödemesi nedeniyle oluşan farklılığın esnaf ve çiftçi lehine düzenlenmesini istemişti.
Bağ-Kurlular için getirilen prim şartının da sigortalılar gibi olması gerekir. Onların da prim ve gün sayısını sigortalılar gibi düzenlemeye eşdeğer kılınmalı.#BagkurPrimineAdalet #BagkurYoksaOydaYok #BagkurludanOyBekleme @BagkurPrimEsit #EmeklilikteYasaTakıIanIar #EYT pic.twitter.com/iTGivy80v7— Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) February 2, 2023
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