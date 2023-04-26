EYT'li için prim indiriminde ayrıntılar belli oldu

Yayınlanma: 26.04.2023 - 10:10

Güncelleme: 26.04.2023 - 10:10

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacak EYT'lilere uygulanacak olan 5 puanlık prim desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

Emekli olduktan sonra 4A’lı (SSK) olarak tekrar çalışmaya başlayanlar için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Brüt ücretin yüzde 32’si oranındaki SGDP’nin 7.5 puanı işçi payı, 24.5 puanı ise işveren payından oluşuyor.

NTV'nin aktardığına göre, işte prim indirimi uygulanabilmesi için aranan şartlar:

* EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan çalışanların işten çalışmaya devam etmek istemeleri ve işverenin yetişmiş işgücünü koruyabilmesi için SGDP işveren payında 5 puan indirim sağlandı. Teşvikin uygulanabilmesi için emekli olan kişinin 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması gerekiyor.

* Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan çalışanın ‘08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle’ kodu ile işten çıkışının gerçekleşmesi; emeklilik başvurusu sonrası yeniden çalışmaya başlayacak olan çalışanın, işyeri tarafından ‘Sosyal güvenlik destek primi’ sigortalılık kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor.

* Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı.

* İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekiyor.

* İşveren tahakkuk edem primleri yasal süresi içinde ödemeli.

* İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmamalı.