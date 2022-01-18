AKP'li Elitaş, kripto yasası için Binance ile görüşecek
AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 20 Ocak'ta Binance'in Türkiye temsilcileriyle bir araya gelecek.
AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in Türkiye temsilcileri ile 20 Ocak Perşembe günü TBMM'de görüşecek.
Görüşmede, Binance temsilcilerinin, yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı öğrenildi.
Kripto piyasası düzenlemesini, 'vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş' olarak nitelendiren Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Elitaş d????aha önce de kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelmişti.
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