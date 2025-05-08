AKP'li vekilden döviz yasağı önerisi: 'Ekonomist değilim ama...'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:59

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:59

Ekonomi politikalarına karşı alınan kararlar ve siyasi müdahaleler, döviz ve faizlerin sürekli yükselmesine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin ise erimesine yol açtı. Şimdi ise iktidar cephesinden dövize yönelik yasak önerisi gündeme geldi.

Yaklaşık 45 yıl önce Başbakan Turgut Özal tarafından kaldırılan döviz yasağı AKP iktidarı döneminde tekrar tartışılmaya başlandı.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ilginç bir öneri sundu. Güneş, döviz alımını yasaklayarak yalnızca ihracat ve ithalat yapanların döviz alabilmesini istedi. Güneş, bu önerisini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunduğu bir konuşmada dile getirdi. Kulak burun boğaz uzmanı olan Güneş, döviz ve enflasyonun faizle kontrol altına alınamayacağını belirterek, bu sorunun çözümü için farklı bir yaklaşım önerdi.

'EKONOMİST DEĞİLİM AMA...'

Güneş, konuşmasında, “Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu olduğunu düşünüyorum” dedi. Ardından, “Türkiye’de dövize endeksli, dolara, Euro’ya ya da altına dayalı bir dijital para sistemi oluşturulabilir. Bu dijital para üzerinden vatandaşın yatırımlarının yapılması sağlanabilir” önerisini sundu.

Ayrıca, döviz bulundurmanın yasaklanmasının ve döviz alım satımının yalnızca ihracat ve ithalat yapanlara sınırlanmasının bu sorunu çözebileceğini ifade etti. Güneş, bu çözüm önerisini banka işlemleri üzerinden gerçekleştirilmesini önererek, dövize yönelik yasağın uygulanabileceğini belirtti.