Hakan Kara açıkladı: TCMB 18 Mart'tan bu yana ne kadar döviz sattı?

Prof. Dr. Hakan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyınların başladığı tarihten bu yana Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığını hesapladı.

Hakan Kara açıkladı: TCMB 18 Mart'tan bu yana ne kadar döviz sattı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:46

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart’tan bu yana satılan döviz miktarını hesapladı.

Bir gün sonra 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, TCMB’nin döviz satışı 57 milyar dolara ulaştı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satılan döviz miktarını grafikle gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“%49 faize rağmen geçen hafta Merkez Bankası döviz satmaya devam etmiş. 18 Mart’tan bu yana net satış 57 milyar dolara ulaştı.”

 


Etiketler: #Hakan Kara #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #Döviz satışı

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