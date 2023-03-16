AKP'lilere VIP servis: Milyonlarca EYT'li sıra beklerken...

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:51

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:02

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışanlarının iş yükü de arttı. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

SGK EMEKÇİSİ TEHDİTLE FAZLA ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR

Bu kapsamda normal şartlarda da iş yükü fazla olan SGK’da bir süredir EYT başvuruları nedeniyle personel hafta içi ve hafta sonu fazla mesaiye kalıyor. SGK emekçileri, bir süredir Türkiye’nin dört bir yanında yaşadıkları zorlukları kamuoyuyla paylaşarak üzerlerinde aşırı baskı olduğunu, tehdit ve gözdağıyla fazla çalışmaya zorlandıklarını belirten SGK emekçileri, "Aldığımız mesai, çay kahve, su, yemek ve yol parasını dahi karşılamıyor" diyor.

AKP’Lİ EYT’LİLER İÇİN VIP SERVİSİ KURULDU

SGK emekçileri, geçim zorluğu çeken ve emekli olmak için borçlanan yurttaşların işlemlerini vicdani sorumluluk gereği de tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını daha önce ANKA Haber Ajansı’na aktarmıştı.

Ancak son paylaşılan bilgiye göre, SGK’da emeklilik işlemleri için özel bir birim kuruldu. Bu birimde çalışan personel için özel bir oda tahsis edildi. SGK emekçilerinin “VIP” olarak tanımladıkları bu alanda ise sadece Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve TBMM’den özetle iktidara yakın kişilerden gelecek emeklilik başvurularının hızla sonuçlandırılmasına başlandı. Hatta bu birimde SGK’da çalışan personelin kendi emeklilik işlemlerinin dahi yapılmasına izin verilmiyor.

MESAİDEKİ PERSONELE VERİLEN KUMANYA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, EYT emeklilik işlemleri için SGK merkezlerinde hafta sonu mesaisi yapan personele cumartesi günü öğle yemeği olarak arasında zar gibi bir peynir, iki dilim domates ve yarım biberden ibaret ekmek ve bir ayrandan ibaret kumanya verilmişti. Çalışanlar, buna ilişkin de rahatsızlıklarını dile getirmişti.

SORUNLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR

Büro Emekçileri Sendikası’na (BES) bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri her salı Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezi önünde yaptıkları açıklamayla kurumda yaşadıkları soruları kamuoyu ile paylaşıyor. 14 Mart’ta yapılan son açıklamada da zaten fazla olan iş yüklerinin emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emeklilik işlemleri nedeniyle daha da arttığını belirten emekçiler “sabrımızı sınamasınlar” şeklinde seslenmişlerdi.

ÇALIŞANLAR AYDA 100 SAATE VARAN MESAİLER YAPMAK ZORUNDA KALDI

BES yöneticilerinin daha önce yaptıkları hesaplara göre; kurumun açıkladığı ortalama mesai saati 50. Ancak işin yetişmesi için cumartesi günleri 8 saat, günlük de 3 saat ayda 70 ila 100 saate varan mesai yapılıyor. Sosyal güvenlik emekçisinin ortalama 750 lira kadar emeğin karşılığında bir mesaiden hak kaybı var.