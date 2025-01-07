AKP’nin çalışan sayısı artsın diye yöneldiği teşvikler, iş dünyasına göre yetersiz: Destek istihdamı artırmaz

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Uygulanan sıkı ekonomi politikalarıyla düşük kur, yüksek maliyet kıskacına giren emek yoğun sektörlerde hızlanan istihdam kaybı iktidarı telaşlandırdı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik destekler peş peşe açıklanırken sektör temsilcilerine göre verilen destekler yaraları sarmaya yetmeyecek.

Bir yandan artan fiyatlarla iç talebin daralması diğer yandan ihracatta maliyet-fiyat ayarlamasını dengede tutmakta zorlanan ayakkabıdan mobilyaya üreticiler, ya fabrikalarını kapatıyor ya da küçülmeye gidiyor. Ayakkabıda istihdam kaybı 350 binden 260 bine gerilerken tekstilde ise bu sayı 300 binleri buldu. Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde toplam istihdamın, 2024 Ekim ayı itibarıyla 2019’dan bu yana en düşük seviye olan 966 bine gerilediği ifade ediliyor.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı açıklamada İstihdamı Koruma Programı başlattıklarını belirterek KOBİ’lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödeneceğini açıkladı. Dün de Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in KOBİ’lere iki yeni destek paketi hazırladığını belirtti.

TOBB Konfeksiyon ve Hazırgiyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, yapılacak desteğin önemli olduğunu belirterek “Ancak yalnızca KOBİ kapsamında sınırlı kalması sıkıntı yaratıyor. Sektörde KOBİ tanımının dışında kalan firmalarda istihdam kaybı çok daha yoğun. Yardım sektörel olmalı” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise “İhracat ayağında azalmalar yaşanıyor. Bir taraftan da işçi bulma sıkıntısı yaşıyoruz. İstihdamı kaybetmeyen firmaların destekleniyor olması değerli. Sanayi üretimi nisan ayından bu yana ya yatayda ya da düşüşte. Bizlerin döviz kurlarıyla da desteklenmesi gerekiyor, daha etkili olacaktır” diye konuştu.

DENGE SAĞLANMALI

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç ise yapılacak desteği şöyle değerlendirdi: “Destek önemli ancak yeni istihdamların yaratılması için ilave desteklerin olması gerekir. Türkiye’de emek yoğun sektördeki işçilik maliyetleri çok yüksek olmaya başladı. Bu durum sürdürülebilir bir ihracat ve üretim politikasını etkiliyor. Pahalılaşmazsak, enflasyon kadar kur artarsa bu desteğe de gerek kalmayacaktır” dedi.