Türkiye’nin en eski tekstil üreticilerinden Akın Holding de bir fabrikasını kapattı: Tekstilde yaprak dökümü

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

Düşük kur, yüksek maliyet kıskacına giren tekstil ve hazır giyim sektöründe iflas ve konkordatolar sürerken sektörün en büyük üreticilerinden Akın Tekstil’den de kötü haber geldi. 68 yıldır sektörde olan ve kumaştan konfeksiyona entegre üretim yapan Akın Tekstil, 152 işçinin çalıştığı fabrikasını kapattığını açıkladı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Akın Tekstil, 1956 yılında Denizli Buldanlı Rüştü Akın ve kardeşi Haydar Akın tarafından kurulmuştu. 40 tezgah ve 23 çalışanla faaliyete başlayan Akın Tekstil, ihracatla birlikte Avrupa’nın önemli entegre üreticilerinden biri olmuştu.

Grup konfeksiyon fabrikasını kapatma kararını uzun süredir sektör temsilcilerinin duyurmaya çalıştığı sorunlara dikkat çekerek açıkladı.

Halka açık şirket için Kamuoyu Açıklama Platformu’na sıralanan temel sebepler şöyle:

Enflasyonla Mücadele ve Kur Politikası: Döviz kurlarının enflasyon oranının altında kalmasıyla, döviz cinsinden alınan siparişlerin maliyetlerinin karşılanamaması. Bu durum, konfeksiyon bölümünün uzun süredir zarar etmesine neden oldu.

Personel Maliyetleri: Asgari ücrette yapılan artışlarla birlikte artan personel maliyetleri, zararın büyük kısmını oluşturdu.

Finansman Sorunları: Geçmiş dönem birikmiş zararları kapatmak için gerekli finansman kaynaklarının temin edilememesi.

Toplu İş Sözleşmeleri: Gelecek dönemde başlayacak toplu iş sözleşmeleri ile zararın artarak devam edeceği beklentisi.

Şirket, iş akdi feshedilen çalışanlarla ilgili yasal sürecin başlatılacağını ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verildiğini açıkladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

152 işçinin işten çıkarılması bölgede işsizlik korkusu yaşatırken sendika ise görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Yedikule Şube Başkanı Mesut Akdemir ise Akın Tekstil’deki konfeksiyon bölümünde 134 üyelerinin olduğunu belirterek, işverenle başka bir çözüm yolu için görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

MALİYETLER NORVEÇ FİYATLAR ÇİN

Akın Tekstil’in fabrikasını kapatma kararını sektör şöyle yorumladı:

TOBB Hazır Giyim Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat: İki yıldır sektörün sorunlarını yansıtmaya çalışıyoruz. Maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Rakip ülkelerle yarışmamız çok zor. Kime nasıl satacağız belli değil. İlk defa hem çalışanın hem işverenin mutlu olamayacağı bir asgari ücret dönemi yaşıyoruz. Çalışan da haklı. 2025’de sıkıntı artacak. Değerli TL ve yüksek faiz çok zorlayacak.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya: İhracatımız yüzde 4 ekside. 2025’te daralma sürecek. Yüzde 4-5 küçülme bekliyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı. Rakip ülkelerde asgari ücret 200-300 dolar bizde bin dolara yaklaştı. Ama çalışan da mutlu değil. Fiyat tutturamıyoruz. Avrupa pazarı daralıyor. Mısır’a gitmek de kolay bir tercih değil. Karsızlık büyük sorun. Sektörün fiyat odaklı değil değer odaklı hale gelmesi gerek o da zaman istiyor.