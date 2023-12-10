AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu: Emekli maaşlarına yansımayacak!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yeni yılda emekli olacaklara ilişkin uyarılarda bulundu. Karakaş, "Memurlar emekli olurken bu ödemeyi emekli aylıklarında göremeyecekler" dedi. İşte ayrıntılar...
15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük
memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarıldı ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam
yapıldı.
Böylece memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkından
kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş
almaya hak kazandı.
Fakat memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, kök
maaşlara yansımayacak. Dolayısıyla memurlar emekli olurken bu ödemeyi emekli
aylıklarına göremeyecekler.
UZMANI UYARDI
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memurları bu konuda
uyardı.
Bütün memurların emekli olmadan önce alacakları emeklilik
ikramiyesini ve emeklilik maaşını iyi hesaplamaları gerektiğini belirten Karakaş,
"Temmuz ayında bir zam yapılmıştı. Yapılan zammın yüzde 17,55'i oransal
zamdı. 8 bin 77 lirası ise seyyanen zamdı. Bu 8 bin 77 liralık seyyanen zammın
ocak ayında alacağınız emeklilik maaşına faydası olmayacaktır. Yine 8 bin 77
liralık seyyanen zammın alacağınız emeklilik ikramiyesinde de faydası
olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
“EMEKLİ MAAŞINA BİR FAYDASI OLAMAYACAK”
En düşük memur maaşı olan 22 bin 17 liranın sadece yüzde 17,55'lik oransal zammın kapsadığı 13 bin 940 liranın dikkate alınacağını açıklayan Karakaş, "Ancak 8 bin 77 liralık kısma ocak ayında ne kadar zam olursa olsun hiçbir şekilde emeklilik ikramiyesine ve emeklilik maaşına bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bunun hesabının yapılarak emekli olup olmamaya karar verilmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
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