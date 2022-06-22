AKP’nin kalesi Konya’da ekmeğe yüzde 40 zam

22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:13

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da artan maliyetlerden dolayı ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, yapılan zammın ardından 2.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3.5 liraya yükseldi.

Komisyon görüşmelerinde Konya Fırıncılar Odası'nın ekmeğin 4 liraya yükseltilmesini talep ettiği ancak komisyonun ekmek fiyatını 3.5 lira olarak belirlediği öğrenildi.

Zamlı satışlara yarından itibaren başlanacak.