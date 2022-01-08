Ekmek zammı yurttaşları kuyruğa mahkum etti

İstanbul Bağcılar'da yurttaşlar yaşanan ekmek zamlarının ardından HalK Ekmek Büfesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 16:17
Ekmek zammı yurttaşları kuyruğa mahkum etti
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Aralık ayında enflasyon yüzde 36,1 ile 19 yılın zirvesine çıkarken gıda enflasyonu da yüzde 43,8 olarak kaydedildi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

İstanbul’da 230 gram ekmeğin 2 TL’den 2,5 TL’ye çıkarılmasını içeren talep, İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) 11 Kasım’da kabul edildi ancak kısa bir süre geçmesine rağmen bazı ilçelerde 3 liradan satılmaya başlayan ekmek, şimdi de 3,5 TL’ye çıktı. Böylece son bir ayda İstanbul’da ekmek fiyatları tam 3 kez zamlanmış oldu.

YURTTAŞLAR KUYRUĞA MAHKUM EDİLDİ

İstanbul Bağcılar'da Halk Ekmek büfeleri önünde 1,25 TL'den satılan ekmeği almak için uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar yaşanan zamlara isyan etti.

İşte o görüntüler:


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