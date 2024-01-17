AKP'ye para dayanmıyor

Yayınlanma: 17.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2024 - 04:00

2024 Yılı Yatırım Programı’na göre, Cumhurbaşkanlığı toplam 3.7 milyar liralık proje tutarı için bu yıl 1.3 milyar lira harcama yapacak. Detaylarına bakıldığında Cumhurbaşkanlığı’nın devam eden projeler toplamı 2.8 milyar TL. Bu kapsamda bu yıl 430 milyon TL harcama gerçekleştirilecek.

2018’de başlanan Muğla’daki Okluk Devlet Konukevi Projesi bu yıl tamamlanacak. Bu projenin tutarı 725.3 milyon TL’ydi. Geçen yıl sonu itibarıyla 685.3 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl da 40 milyon TL daha harcanacak. 2020’de başlanan ve 2026’ya kadar sürecek olan Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tes. Projesi için 1.2 milyar TL ayrılmıştı. Geçen yıl sonu itibarıyla yapılan harcama 568.9 milyon TLoldu. Bu yıl da 180 milyon TL harcanacak. 2022’de başlayan ve 2026’da sona erecek olan Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki binaların muhtelif inşaat onarımı için 854.8 milyon TL kaynak ayrılmıştı. Geçen yıl 92.8 milyon TL harcandı. Bu yıl 210 milyon TL harcama yapılacak.

Programda, Cumhurbaşkanlığı’nın bu yıl gerçekleştirilecek yeni projeleri için 913.9 milyon TL ayrıldı. Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki binalarda basılı yayın alımı, bina tefrişatı, makine teçhizat bakım onarımı, makine teçhizat ile aralarında binek otomobillerin de yer aldığı 20 taşıt için 870 milyon lira harcanacak.

ORMANLAR YANDI UÇAK YOK

Türkiye her yıl orman yangınları ile mücadele ederken Orman Genel Müdürlüğü’nün helikopter ve uçak alımı projesi hâlâ tamamlanamadı. İçerisinde 19 helikopter, 1 keşif uçağı, 20 küçük yangın tanker uçağı ile 5 yangın söndürme uçağının da bulunduğu 29.1 milyar liralık proje kapsamında geçen yıl 19.1 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl 500 milyon lira harcanacak. İletişim Başkanlığı hizmet binası fiziki kapasitesinin artırılmasının da içerisinde yer aldığı projeler için bu yıl toplam 145 milyon lira harcama gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 1.3 milyar TL kaynak ayrıldı. Eğitim başlığı altında ayrılan kaynak 556 milyon liraydı. Geçen yıl 93.8 milyon TL harcandı. Bu yıl da 216 milyon lira harcama yapılacak. 2022’de başlayan İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 460 milyon liralık proje bulunuyor. 2025’te bitecek proje için bu yıl 120 milyon lira harcama yapılacak. Eğitim-kültür başlığı altında belirlenen proje tutarı 1.2 milyar TL. Basılı yayım alımı, kitap basımı için 725 milyon TL harcanacak. Bakım, onarım, makine techizat ve 6 adet taşıt alımı için 265 milyon TL ayrıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın yatırım projeleri toplamı 4.1 milyar TL. Geçen yıl sonuna kadar yapılan harcama 821.1 milyon TL oldu. Bu yıl 500 milyon TL daha harcanacak. Projenin içerisinde Yıldız ile Dolmabahçe saraylarına yönelik onarım, restorasyon projeleri de var.

AY’A GİDECEKTİK!

Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı 1. Safha Çalışmaları’nın proje tutarı 6.9 milyar TL’ydi. Geçen yıl sonu itibarıyla 4.4 milyar TL harcandı. Bu yıl da 1.4 milyar TL sermaye transferi öngörülüyor.

